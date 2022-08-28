Муцениеце поменяет мужа в детективном сериале

Сериал выходит с 2015 года. Эти семь лет зрители наблюдали за тем, как начиналась любовь героев Михаила и Агаты - Нины и Евгения. Как они создали семью, завели ребенка и, конечно, раскрыли вместе множество преступлений. Однако в новых сезонах телезрителей и поклонников картины ждут глобальные перемены - Евгений Скворцов больше не появится в сериале. Место главного героя займет новый персонаж - бывший спецназовец Буров в исполнении Антона Хабарова. Он возглавит опергруппу, которой командовал Евгений.
По словам режиссера сериала Ашота Кещяна, герой Скворцова погиб во время спецоперации согласно сюжету. И поэтому было принято решение ввести нового персонажа. Был придуман образ, и дело осталось за малым - найти актера. Хабаровым режиссер очень доволен и надеется, что актер останется со съемочной группой на много сезонов.
Нина по-прежнему будет помогать расследованиям. Но возникнут ли отношения между ней и новым главой отдела, пока неизвестно.
- В жизни Нины появится новый интересный мужчина, - добавляет режиссер. - Но мы пока не говорим о каких-то отношениях между ними, до этого еще далеко.