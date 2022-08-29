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3 часа назад

«Королевство кривых зеркал» стал переломным для близняшек Юкиных

Моя Москва.онлайниещё 2

Благодаря фильму «Королевство кривых зеркал» сёстры Оля и Таня Юкины стали известными на всю страну. После этой картины все были уверены, что у девочек будет большое будущее, но всё оказалось наоборот. Об этом сообщает СтарХит.

«Королевство кривых зеркал» стал переломным для близняшек Юкиных
Фото:  Моя Москва.онлайн Моя Москва.онлайн

Известно, что Александр Роу связался с девочками после конкурса в ДК. После дебюта в кино Юкины получили по 80 рублей. Приобретённое внимание общественности к близняшкам не нравилось их матери и по этой причине она запретила им заниматься актёрским мастерством. Однако вскоре Оля и Таня сами написали Рою и сообщили, что хотят продолжить сниматься в фильмах.

После школы Юкины окончили машиностроительный техникум, вышли замуж и родили по ребенку. Дальнейшую жизнь бывших актрис едва ли можно назвать сказочной. Им пришлось пережить безденежье, проблемы со здоровьем, смерть матери и побои мужа.

Актеры,Королевство кривых зеркал,Александр Роу,
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