"Воспринимали как молодого мальчика": Стебунов о работе в кино

Актер театра и кино Иван Стебунов дал эксклюзивное интервью "Рамблеру", в котором он вспомнил о работе в "Курсантах", рассказал о жизни артистов и раскрыл подробности личной жизни.

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Иван, ваши мама и старшая сестра — актрисы. Вы наверняка знали, что свяжете жизнь с актерской деятельностью? Или у вас все же были другие мечты о будущем?

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Нет, я никогда не думал всерьез об актерской профессии. В детстве, лет в 7-9, я хотел заниматься акушерством. Посмотрел фильм о детях, у которых были проблемы со здоровьем, и спросил маму, почему так случается, а она ответила, что зачастую в таком бывают виноваты акушеры. Тогда я железно решил, что стану акушером и даже долго жил с этой мыслью. Но потом начался переходный период и переезд: мы уехали из тихого города Барнаула в мегаполис Новосибирск, я сменил маленькую двухкомнатную школу на огромную двухкорпусную 95-ю, где училась, по моим ощущениям, не меньше тысячи детей. Меня захлестнула совершенно другая жизнь и тогда я не думал вообще ни о каких профессиях. Учился я неважно, после девятого класса по накатанной пошел в театральное училище в Новосибирске, чтобы не оставаться в школе. Ощущение того, что я пришел в профессию надолго, появилось у меня только при поступлении на работу в театр «Современник». Там, на первый-второй год работы я понял, что мне это по-настоящему нравится.

Практически каждый актер боится стать заложником одной роли. Однако, если бы вам предложили стать заложником одной роли, то какой бы она была?

Я бы предпочел быть заложником одной роли, если бы сыграл Александра Сергеевича Пушкина. Моя невероятная мечта — сыграть этого великого, сложнейшего человека. Но, конечно, при хорошем сценарии.

Есть ли та роль, которую вы еще не сыграли, но очень хотели?

Сейчас я вошел в сорокалетний возраст, чему очень рад и доволен: мне предлагают действительно интересный материал. Буквально недавно я сыграл Льва Мехлиса. Сталинские времена, невероятный проект… Наверное, заранее не буду говорить его название, но роль Мехлиса — это уже серьезно для меня. Режиссеры и продюсеры наконец-то обратили внимание на то, что я уже взрослый мужик, простите. До этого они, кажется, воспринимали меня исключительно как молодого мальчика, который способен играть только несчастную любовь. К счастью, уже пару лет ко мне приходят роли на мой возраст, с проблемами взрослых людей.

В театре я всегда мечтал сыграть Германна. Помню, однажды посмотрел «Пиковую даму» Игоря Масленникова, где Германна играл великий артист Виктор Проскурин, не так давно ушедший от нас. Мне было 12 лет, когда я увидел этот фильм, и он вызвал у меня шок: это был настоящий триллер. Я уверен, все, кто помнит этот фильм, помнят его угнетающую, но очень правильную атмосферу. С тех пор я очень часто вспоминал Германна, как будто знал, что он ко мне когда-нибудь придет. Когда раздался звонок от продюсера Современного театра антрепризы с предложением ввестись на роль Германна, я с удовольствием согласился. Это одна из тех ролей, которую артисту точно нужно пройти. Всегда интересно побывать в зазеркалье и сыграть человека настолько сложного, одержимого и с таким разочарованием в финале. Любому артисту есть много чего сказать и сыграть в такой роли.

В вашей фильмографии достаточно много кинолент. Если стереть память, то есть ли та картина, в который бы вы снялись вновь?

Не сняться, а скорее пережить вновь наши первые совместные эмоции, кадры, наши знакомства… Конечно, это «Курсанты». Это было невероятно классное время — полгода в Минске, все дебютанты, наголо подстриженные. Мы успевали и поработать, и повеселиться. Дружба, которая началась там, на съемках, вылилась в дружбу на долгие годы. До сих пор с Юрой Никитиным, Сашей Голубевым и Пашей Ворожцовым мы очень тепло общаемся. Для всех нас это была первая серьезная роль — не эпизод, не массовка, а именно роль. То, что проект потрясающий, все мы понимали, прочитав первые страницы сценария Петра Ефимовича Тодоровского.

Давайте поговорим о коллегах, с кем вам проще всего работается и с кем было сложнее всего?

Кино — искусство профессионалов, поэтому век человека, который себя как-то неадекватно ведет, поверьте, недолог. Другой вопрос о сложности, которая вызвана твоим собственным напряжением от того, кто находится перед тобой. Когда я в дебютной роли стоял на сцене «Современника» в роли Цезаря напротив Сергея Каюмовича Шакурова, который играл Антония, а Чулпан Хаматова — Клеопатру, я не то, что робел, но, поверьте, что мне было нелегко. Я, вчерашний студент, после первого фильма «Курсанты», приглашен в «Современник» на роль Цезаря в спектакль «Антоний и Клеопатра» и сижу в кабинете Галины Борисовны Волчек… Сложности в такие моменты заключены в тебе самом — трудно даже открыть рот перед такими артистами, особенно перед Шакуровым. Фильм «Друг» с его участием с детства просто снимал с меня кожу. Для меня невероятно дорого то, что сейчас Сергей Каюмович относится ко мне как старший товарищ, а я имею возможность встретиться с ним и обнять.

Есть ли у вас какие-нибудь рамки во время съемок? На что вы никогда не пойдете?

Не знаю насчет рамок и того, на что бы я не пошел. К счастью, уже год как я попал в пространство, в которое очень хотел — мы сняли замечательный сериал «Кунгур». Этот сериал снимался для платформы, которые порой позволяют себе значительно больше, чем телеканалы, в плане раскрытия любовной линии или общения персонажей, например. Проекты платформ говорят языком, более приближенным к жизни. Собственно, в этом сериале было много сцен, на которые раньше, как мне казалось, я бы не согласился. Не знаю, с чем это точно связано, с прекрасной атмосферой на площадке или с чудесным режиссером, но все получалось легко и весело, с шутками про «вот и мой первый раз в кино». Кажется, нам все удалось. Очень жду выхода этого сериала — это история о настоящей мужской дружбе на фоне сурового рыболовецкого городка Кунгур.

В 2009 и 2011 годах вы впервые попробовали себя в качестве сценариста и режиссера для фильмов «Как всегда» и «Седьмой». Почему прекратили попытки и хотели бы вы вернуться по другую сторону кадра?

Да, к режиссуре я еще вернусь. Сейчас сказать нечего — сделаю, тогда и поговорим. Ругаю себя за то, что ничего не делаю, но впереди, уверяю, обязательно случится моя режиссерская работа.

Театр или кино? Почему?

Рассуждать об этом можно очень много, но для актера, конечно же, театр. Банально, но только там ты можешь себя проверить — никакого второго дубля. Многие могут со мной спорить на эту тему, но работать в профессиональном театре, с профессиональными артистами в хорошем материале, в классических пьесах — это просто необходимая вещь. Не верьте тем, кто пренебрежительно высказывается о театре — большинство из тех, кто так говорит, мечтают там оказаться, но оправдывают свой неуспех в этом деле постоянными съемками в сериалах. Поверьте, артист без театра быстро становится очень скучным существом. С нашими сериалами про полицейских невозможно расти в артистической профессии. Нужно выходить на сцену хотя бы в хороших антрепризных спектаклях. Хорошо о театре сказал Аль Пачино:

«Театр больше похож на настоящую жизнь: свои достижения вы выносите на сцену и показываете в течение двух-трех часов. И больше это никогда не повторится. Я бы сравнил это с хождением по канату в ста футах над землей и безо всякой страховки. А в кино канат лежит на полу…».

Если бы вы заработали все деньги мира, то продолжили бы актерскую карьеру?

Конечно продолжил бы. Не могу сказать, что я трудоголик, но двух-трех дней любого отпуска мне хватает. Как бы я не начинал ворчать от ранних смен, перелетов и графика, пары дней отлежаться мне хватает, чтобы понять, что меня тянет на работу.

Как вы познакомились со своей второй женой Еленой? Не хотела бы и она себя попробовать в качестве актрисы?

Мы познакомились с женой в банке, где она была начальником какого-то отдела. У меня случились некоторые проблемы и ее послали ко мне, как клиенту, разбираться. Как она рассказывает — я был очень злой, но когда ее увидел, стал чуточку добрее. Мы решили мой вопрос, после чего я сказал, что не прощу себе, если не попрошу ее номер. Дальше была долгая история обедов и ужинов, редкие встречи и большой путь, который мы прошли, прежде чем начали сближаться. Мы были, можно сказать, уже взрослые ребята на тот момент.