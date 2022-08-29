Как Рейнира из «Дома Дракона» стала новой звездой поколения

С выходом каждой новой серии «Дома Дракона» число новых подписчиков Милли Олкок в Инстаграме (запрещен в РФ) растет в геометрической прогрессии, в Твиттере запрос «Рейнира» — в числе самых обсуждаемых. Мало кто знает, но всего два года назад новоиспеченная знаменитость еще работала посудомойщицей и жила на чердаке своей мамы. Собрали главные факты о новой восходящей звезде мирового масштаба.

Фото: Super.ru Super.ru

Бросила школу ради карьеры

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Милли училась в выпускном 12-м классе средней школы исполнительских искусств Ньютауна в Сиднее, когда бросила школу. Тогда ее пригласили играть сбежавшего из дома подростка Мэг в австралийском сериале «Пианино» с известным комиком Тимом Минчином. Сдавать экзамены в сельской школе или отправиться за голливудской мечтой — выбор, как рассказывала Олкок, для нее был очевиден.

«Я знала, что эта возможность принесет мне гораздо более ценный опыт, чем лист бумаги, который дали бы мне за окончание школы. Я ни на секунду в этом не сомневалась и приняла твердое решение», — делилась она в интервью австралийскому Vogue.

По ее словам, жалеть о принятом решении было бы все равно что обесценить возможность.

Авантюра принесла свои плоды. Благодаря роли неудачницы Мэг в восьмисерийном сериале в 2018 году актриса получила премию «Восходящая звезда» от кастинговой гильдии Австралии.

Снимается в сериалах с 13 лет

Милли Олкок родилась в 2000 году в Сиднее, где воспитывалась вместе с двумя братьями. В детстве будущая звезда занималась регби, при этом всегда мечтая стать актрисой. Милли впервые выступила на сцене, когда ей было всего шесть лет: малышка в джинсовой юбке и ковбойских сапогах появилась в постановке «Красная Шапочка-качалка» в местном церковном театре.

На экране 22-летняя Милли Олкок засветилась, когда ей было всего 13 лет. До роли в «Доме Дракона» она снималась в рекламных роликах Сadbury, KFC и Woolworths и паре небольших сериалов. Одними из ее первых работ стали «Место, которое зовется домом» (2013) и «Страна чудес» (2014). Позже она появилась в сериале «Джанет Кинг» и уже упомянутой драме Foxtel «Пианино».

Работала посудомойщицей и жила на чердаке у мамы

Чтобы хоть как-то зарабатывать на жизнь после выхода первых сериалов, Милли пришлось работать мойщицей посуды. Когда ей позвонили с предложением от HBO, актриса готовила ужин дома у подруги и не могла поверить своим ушам.

«Я мыла посуду в ресторане, жила на чердаке моей матери до того, как получила роль. Мне казалось, чудес с такими, как я, просто не бывает. Никогда не думала, что мне подвернется такая возможность», — рассказывала актриса в интервью Stellar.

Не смотрела «Игру престолов»

А до того, кто такие Джон Сноу и Дейенерис Таргариен (с которой ее теперь постоянно сравнивают), Милли не было дела — уж слишком она была маленькая.

«Я ничего не знала об этом сериале. Мне было около 10 лет, когда он вышел, сериал совсем не подходил мне из-за возрастных ограничений. К тому же фэнтези не мой любимый жанр. Но я посмотрела его во время предпродакшена [«Дома Дракона»], влюбилась и поняла, почему «Игра престолов» имела такой успех. Ее сняли вкусно!» — рассказывала девушка.

Как только Милли получила заветную роль, она тут же перебралась в Англию. Недавно она наконец въехала в свою первую квартиру в Лондоне. Чтобы подготовиться к роли, Олкок читала отрывки из «Огня и крови» Джорджа Р.Р. Мартина и даже разучивала валирийский. Во время съемок «Дома Дракона» актриса так переживала, что от волнения убегала курить:

«Мне потребовалось определенное время при подготовке к съемкам, чтобы полностью переварить это, позволить себе прийти в себя и перестать чувствовать, что меня уволят. Каждый раз, когда мы выходили на съемочную площадку, я не переставала удивляться тронному залу — он удивительный. Говорила себе: «Раз они по какой-то причине верят в меня, я тоже должна поверить в себя».