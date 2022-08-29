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39 минут назад

Джонни Депп появился на MTV VMA в скафандре: мне нужна была работа

Газета.Ru

Актер Джонни Депп появился в образе символа премии MTV VMA — Лунного человека — на церемонии вручения музыкальных наград. Об этом сообщает Deadline.

Джонни Депп появился на MTV VMA в скафандре
Фото: Газета.RuГазета.Ru

59-летний артист появился над сценой спортивного комплекса Пруденшал-центр в американском Ньюарке в виде голограммы. Из скафандра он рассказал, что ему нужны были деньги.

«Знаете что? Мне нужна была работа», — сказал он.

Позже артист, лишившийся многих контрактов во время скандального развода с обвинявшей его в домашнем насилии актрисой Эмбер Херд, еще раз появился над сценой.

«Ребята, я могу проводить дни рождения, бар мицвы, бат мицвы, свадьбы, все что угодно, все, что пожелаете. Еще я стоматолог», — снова пошутил он.

В 2022 году Джонни Депп не номинирован на премию ни в одной из категорий, однако в предыдущие годы он получил пять статуэток «Лунный человек», в частности, в номинациях «Лучший актер» и «Лучший злодей». О том, что он появится на церемонии, стало известно за неделю до ее проведения.

Актеры,Джонни Депп,
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