Джонни Депп появился на MTV VMA в скафандре

59-летний артист появился над сценой спортивного комплекса Пруденшал-центр в американском Ньюарке в виде голограммы. Из скафандра он рассказал, что ему нужны были деньги.

Позже артист, лишившийся многих контрактов во время скандального развода с обвинявшей его в домашнем насилии актрисой Эмбер Херд, еще раз появился над сценой.

«Ребята, я могу проводить дни рождения, бар мицвы, бат мицвы, свадьбы, все что угодно, все, что пожелаете. Еще я стоматолог», — снова пошутил он.

В 2022 году Джонни Депп не номинирован на премию ни в одной из категорий, однако в предыдущие годы он получил пять статуэток «Лунный человек», в частности, в номинациях «Лучший актер» и «Лучший злодей». О том, что он появится на церемонии, стало известно за неделю до ее проведения.