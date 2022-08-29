Шукшина поддержала высказывание Михалкова об «Оскаре»

По мнению Шукшиной, для того чтобы участвовать в «Оскаре», российским режиссерам придется отказаться от национальной патриотической концепции и соответствовать западным ценностям. Кроме того, она уточнила, что в этом случае к фильмам-номинантам на премию предъявлялись бы определенные требования по расе, полу и сексуальной ориентации. Актриса подчеркнула, что таким образом можно растратить свою культуру.