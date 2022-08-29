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4 часа назад

Звезда "Властелина колец" поддержал идею привлечь больше темнокожих артистов в проект

Газета.Ruиещё 3

Звезда сериала «Властелин колец: Кольца власти» Ленни Генри поддержал инициативу шоураннеров добавить в состав съемочной группы больше темнокожих актеров, пишет Deadline.

Звезда "Властелина колец" поддержал темнокожих актеров в сериале
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«На дворе 21-й век, люди хотят видеть [на экранах] себя. Конечно, раньше такого [темнокожих актеров в кадре] не было, потому что в книгах о них не говорилось. Хотя есть упоминания, что у некоторых персонажей была грубая кожа и более темный цвет лица», — отметил Генри.

Актер подчеркнул, что киноиндустрии стоит изменить свое мнение о расовом разнообразии артистов. Он признался, что почувствовал облегчение, когда стал чаще видеть в проектах таких темнокожих актеров, как Идрис Эльба, Дэвид Хэрвуд, Дэвид Ойелоуо и другие.

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