Звезда "Властелина колец" поддержал темнокожих актеров в сериале

Звезда сериала «Властелин колец: Кольца власти» Ленни Генри поддержал инициативу шоураннеров добавить в состав съемочной группы больше темнокожих актеров, пишет Deadline.
«На дворе 21-й век, люди хотят видеть [на экранах] себя. Конечно, раньше такого [темнокожих актеров в кадре] не было, потому что в книгах о них не говорилось. Хотя есть упоминания, что у некоторых персонажей была грубая кожа и более темный цвет лица», — отметил Генри.
Актер подчеркнул, что киноиндустрии стоит изменить свое мнение о расовом разнообразии артистов. Он признался, что почувствовал облегчение, когда стал чаще видеть в проектах таких темнокожих актеров, как Идрис Эльба, Дэвид Хэрвуд, Дэвид Ойелоуо и другие.