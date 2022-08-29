Звезда "Властелина колец" поддержал темнокожих актеров в сериале

«На дворе 21-й век, люди хотят видеть [на экранах] себя. Конечно, раньше такого [темнокожих актеров в кадре] не было, потому что в книгах о них не говорилось. Хотя есть упоминания, что у некоторых персонажей была грубая кожа и более темный цвет лица», — отметил Генри.