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4 часа назад

Дэниелу Крейгу пришлось работать над акцентом для сиквела "Достать ножи"

Газета.Ru

Актер Дэниел Крейг признался, что ему пришлось нанимать репетитора для тренировки акцента для съемок сиквела картины «Достать ножи». Об этом он рассказал в интервью Empire.

Крейг нанял репетитора для съемок в сиквеле "Достать ножи"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Для фильма Райана Джонсона ему пришлось вспомнить южный американский акцент, отличающий его персонажа Бенуа Бланка.

«Я ушел в работу с тренером по акценту на три или четыре месяца, прежде чем мы начали съемки. Я забыл акцент и не хотел выдавать пародию. Я хотел сделать его максимально приземленным и привязанным к реальности», — признался артист.

В первом «Достать ножи» один из персонажей описывает голос Бланка как принадлежащий «поджаренному по-кентуккски Фогхорну Леггорну» — имеется в виду петух, персонаж мультфильмов серии Looney Tunes компании Warner Brothers.

Актеры,Райан Джонсон,Дэниел Крейг,
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