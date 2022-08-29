Крейг нанял репетитора для съемок в сиквеле "Достать ножи"

Актер Дэниел Крейг признался, что ему пришлось нанимать репетитора для тренировки акцента для съемок сиквела картины «Достать ножи». Об этом он рассказал в интервью Empire.
Для фильма Райана Джонсона ему пришлось вспомнить южный американский акцент, отличающий его персонажа Бенуа Бланка.
«Я ушел в работу с тренером по акценту на три или четыре месяца, прежде чем мы начали съемки. Я забыл акцент и не хотел выдавать пародию. Я хотел сделать его максимально приземленным и привязанным к реальности», — признался артист.
В первом «Достать ножи» один из персонажей описывает голос Бланка как принадлежащий «поджаренному по-кентуккски Фогхорну Леггорну» — имеется в виду петух, персонаж мультфильмов серии Looney Tunes компании Warner Brothers.