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39 минут назад

Умер актер «Клана Сопрано» Роберт ЛюПон

Lenta.ru

На 77-м году жизни скончался американский актер Роберт ЛюПон. Об этом сообщает театр MCC Theater, основанный артистом в 1986 году.

Умер актер «Клана Сопрано» Роберт ЛюПон
Фото: Lenta.ruLenta.ru

ЛюПон умер 27 августа от рака поджелудочной железы. С заболеванием актер боролся на протяжении трех лет.

ЛюПон родился в Нью-Йорке в 1946 году. Как актер дебютировал на Бродвее, был номинирован на театральный аналог «Оскара» премию «Тони». Известность артисту принесла роль доктора Брюса Кусамано в сериале «Клан Сопрано». Среди других проектов с участием ЛюПона — «Секс в большом городе», «Миллиарды», «Сплетница», «Закон и порядок».

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