Звезда "Гарри Поттера" устроил скандал из-за места в самолете

Британского актера Мэттью Льюиса без предупреждения пересадили в экономкласс самолета. Во всем он обвинил авиакомпанию Air Canada. Подробностями произошедшего актер поделился в Twitter, на это обратило внимание издание Daily Mail.

По словам звезды "Гарри Поттера", он приобрел билет в бизнес-класс, однако при регистрации ему выдали посадочный талон в экономкласс.

Актер отметил, что сотрудник перевозчика даже не извинился перед ним и не предложил перебронировать другой рейс, а все проблемы с возвратом денег попросил решать самостоятельно.

Позже выяснилось, что проблема заключалась в овербукинге — намеренной продажи большего числа билетов, чем имеется мест в самолете.