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2 часа назад

Звезда "Гарри Поттера" устроил скандал из-за места в самолете

Мария Иглина

Британского актера Мэттью Льюиса без предупреждения пересадили в экономкласс самолета. Во всем он обвинил авиакомпанию Air Canada. Подробностями произошедшего актер поделился в Twitter, на это обратило внимание издание Daily Mail.

Звезда "Гарри Поттера" устроил скандал из-за места в самолете
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам звезды "Гарри Поттера", он приобрел билет в бизнес-класс, однако при регистрации ему выдали посадочный талон в экономкласс.

Актер отметил, что сотрудник перевозчика даже не извинился перед ним и не предложил перебронировать другой рейс, а все проблемы с возвратом денег попросил решать самостоятельно.

Позже выяснилось, что проблема заключалась в овербукинге — намеренной продажи большего числа билетов, чем имеется мест в самолете.

Стоит отметить, что авиакомпания все же принесла извинения Льюису, но отказалась от дальнейших комментариев.

Ранее съемки с Портман приостановили из-за угроз убийством.

Актеры,Мэттью Льюис,Гарри Поттер,
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