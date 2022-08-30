"Смешной девчонке" Кэмерон Диаз — 50: ее лучшие работы в кино

В этом обзоре вспомним самые яркие роли и узнаем, с чем актриса собирается вернуться на большой экран.
Последний на сегодняшний день фильм в карьере Кэмерон Диаз датируется 2014-м годом. Это семейная комедия "Энни", где она сыграла одну из второстепенных ролей. В 2018-м Кэмерон официально объявила об уходе из кино - они с мужем, музыкантом Бенджи Мэдденом ждали рождения ребёнка. С тех пор многочисленные поклонники Диаз скучают по ней, ведь за 20 лет работы в кино она приучила зрителей к своей бешенной энергетике, комедийному таланту и модельной внешности. "Смешной девчонки" явно не хватает современному Голливуду.
Но никогда не говори "никогда". В апреле в одном из интервью актриса поведала, что её нынешняя жизнь тиха, стабильна, размерена и сильно отличается от предыдущего, рабочего периода. В июне она призналась, что ей иногда недостаёт съёмочного адреналина, а уже в августе её партнёр по "Энни" Джейми Фокс возвестил, что смог уговорить Кэмерон вновь поработать над совместным проектом. Как он это сделал? "Я просто сказал ей: "Ты хочешь немного повеселиться? Просто немного повеселиться!", и это, полагаю, заставило её согласиться", - рассказал Джейми. Фильм будет называться "Back in Action". Ну, а пока дата его премьеры не определена, вспомним о самых ярких ролях несравненной Кэмерон Диаз.
В роли эксцентричной Тины Карлайл - секс-бомбы и женщины-мечты Стэнли Ипкисса, или Маски, она завладевает вниманием в каждом кадре, где появляется. В том числе и во время фееричной танцевальной проходки с партнёром Джимом Керри под композицию "Hey! Pachuco!". Её взаимодействие с неутомимым бойфрендом Тайреллом (Питер Грин) также примечательно - мы видим рождение звезды, задающей тональность своей будущей карьере.
Будучи одной из трио отважных девиц в фильме, основанном на популярном сериале 1970-х, Диаз демонстрирует, что умеет не только смешить, но и драться. Во многом благодаря виртуозной работе с камерой Рассела Карпентера, зрители получили возможность любоваться её длинными, стройными ногами в то время, когда она обводит вокруг носа парня, который называет женщин не иначе как "стервами". Добавьте к этому впечатляющие танцевальные движения во время переговоров и обмена с курьером (Люк Уилсон), сцены с партнёршами Дрю Бэрримор и Люси Лью, и вы получите отличное развлекательное зрелище с участием Кэмерон.
Её помешанная на домашних животных Лотти Шварц энергична и откровенно смешна. Противопоставленная экранному супругу (Джон Кьюсак) и позже подруге Максин Лунд (Кэтрин Киннер ), Диаз становится женщиной, которая пробуждает трансгендерную идентичность в сознании актёра Джона Малковича. Получив номинации на "Золотой глобус", SAG и BAFTA, она была удивлена отсутствием в списках претенденток на "Оскар". Впрочем, зная лёгкое отношение Кэмерон как к победам, так и к неудачам, надеемся, что грустила она недолго.
В научно-фантастической драме Кэмерона Кроу, адаптации испанского триллера "Открой глаза", Диаз предстала в роли Джулианны, одержимой романтикой подруги главного героя. Может, она и получила наименьшее количество экранного времени по сравнению с любой картиной из этого списка, но точно знала, как сделать запоминающимся каждый момент. За свои усилия Кэмерон была номинирована на "Золотой глобус" и премию Гильдии киноактёров, вновь не попав в гонку за "Оскаром". Во многих отношениях эта работа стала определяющей в её карьере.
Одно из карьерных достижений Диаз, показывающих каждую грань её таланта - от комического использования "геля для волос" до драматической конфронтации с Тедом (Бен Стиллер), нанявшим Пэта Хили (Мэтт Диллон) следить за ней. Большая часть магии Кэмерон присутствует в её диалогах с Магдой (в исполнении волшебной Лин Шэй) о любви, о том, что она ценит в парнях, и о трепетном отношении к брату Уоррену (У. Эрл Браун). Номинаций на различные премии эта роль принесла Кэмерон предостаточно. Но главной наградой для неё стала любовь зрителей. Ну, кто после этого не был без ума от Кэми?!