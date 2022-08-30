"Смешной девчонке" Кэмерон Диаз — 50: ее лучшие работы в кино

В этом обзоре вспомним самые яркие роли и узнаем, с чем актриса собирается вернуться на большой экран.

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Последний на сегодняшний день фильм в карьере Кэмерон Диаз датируется 2014-м годом. Это семейная комедия "Энни", где она сыграла одну из второстепенных ролей. В 2018-м Кэмерон официально объявила об уходе из кино - они с мужем, музыкантом Бенджи Мэдденом ждали рождения ребёнка. С тех пор многочисленные поклонники Диаз скучают по ней, ведь за 20 лет работы в кино она приучила зрителей к своей бешенной энергетике, комедийному таланту и модельной внешности. "Смешной девчонки" явно не хватает современному Голливуду.

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Но никогда не говори "никогда". В апреле в одном из интервью актриса поведала, что её нынешняя жизнь тиха, стабильна, размерена и сильно отличается от предыдущего, рабочего периода. В июне она призналась, что ей иногда недостаёт съёмочного адреналина, а уже в августе её партнёр по "Энни" Джейми Фокс возвестил, что смог уговорить Кэмерон вновь поработать над совместным проектом. Как он это сделал? "Я просто сказал ей: "Ты хочешь немного повеселиться? Просто немного повеселиться!", и это, полагаю, заставило её согласиться", - рассказал Джейми. Фильм будет называться "Back in Action". Ну, а пока дата его премьеры не определена, вспомним о самых ярких ролях несравненной Кэмерон Диаз.

"Маска" (1994).

В роли эксцентричной Тины Карлайл - секс-бомбы и женщины-мечты Стэнли Ипкисса, или Маски, она завладевает вниманием в каждом кадре, где появляется. В том числе и во время фееричной танцевальной проходки с партнёром Джимом Керри под композицию "Hey! Pachuco!". Её взаимодействие с неутомимым бойфрендом Тайреллом (Питер Грин) также примечательно - мы видим рождение звезды, задающей тональность своей будущей карьере.

"Ангелы Чарли" (2000).

Будучи одной из трио отважных девиц в фильме, основанном на популярном сериале 1970-х, Диаз демонстрирует, что умеет не только смешить, но и драться. Во многом благодаря виртуозной работе с камерой Рассела Карпентера, зрители получили возможность любоваться её длинными, стройными ногами в то время, когда она обводит вокруг носа парня, который называет женщин не иначе как "стервами". Добавьте к этому впечатляющие танцевальные движения во время переговоров и обмена с курьером (Люк Уилсон), сцены с партнёршами Дрю Бэрримор и Люси Лью, и вы получите отличное развлекательное зрелище с участием Кэмерон.

"Быть Джоном Малковичем" (1999).

Её помешанная на домашних животных Лотти Шварц энергична и откровенно смешна. Противопоставленная экранному супругу (Джон Кьюсак) и позже подруге Максин Лунд (Кэтрин Киннер ), Диаз становится женщиной, которая пробуждает трансгендерную идентичность в сознании актёра Джона Малковича. Получив номинации на "Золотой глобус", SAG и BAFTA, она была удивлена отсутствием в списках претенденток на "Оскар". Впрочем, зная лёгкое отношение Кэмерон как к победам, так и к неудачам, надеемся, что грустила она недолго.

"Ванильное небо" (2001).

В научно-фантастической драме Кэмерона Кроу, адаптации испанского триллера "Открой глаза", Диаз предстала в роли Джулианны, одержимой романтикой подруги главного героя. Может, она и получила наименьшее количество экранного времени по сравнению с любой картиной из этого списка, но точно знала, как сделать запоминающимся каждый момент. За свои усилия Кэмерон была номинирована на "Золотой глобус" и премию Гильдии киноактёров, вновь не попав в гонку за "Оскаром". Во многих отношениях эта работа стала определяющей в её карьере.

"Все без ума от Мэри" (1998).