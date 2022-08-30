Создатель "Истории игрушек" умер в возрасте 56 лет

Эгглстону было 56 лет. Он также был арт-директором оригинальной «Истории игрушек». Работы художника были замечены во многих анимациях Pixar, включая «Корпорацию монстров», «В поисках Немо» , «Валл-И», «Тачки» . Одной из последних работ Эгглстона как аниматора стал мультфильм «Душа» 2020 года.

Художник-постановщик получил свою первую премию «Энни» за достижение в области производственного дизайна благодаря своей работе над «Историей игрушек». Позже он получил еще несколько премий «Энни» за «В поисках Немо» в 2004 году и «Головоломку» в 2015 году. Эгглстон также был удостоен премии VIEW Visionary Award в 2019 году.