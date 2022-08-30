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1 час назад

Создатель "Истории игрушек" Ральф Эгглстон умер в возрасте 56 лет

Газета.Ruиещё 5

Арт-директор и художник-постановщик Pixar Animation Studios Ральф Эгглстон, удостоенный премии «Оскар», скончался после долгой борьбы с раком поджелудочной железы. Об этом сообщает Variety.

Создатель "Истории игрушек" умер в возрасте 56 лет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Эгглстону было 56 лет. Он также был арт-директором оригинальной «Истории игрушек». Работы художника были замечены во многих анимациях Pixar, включая «Корпорацию монстров», «В поисках Немо», «Валл-И», «Тачки». Одной из последних работ Эгглстона как аниматора стал мультфильм «Душа» 2020 года.

Художник-постановщик получил свою первую премию «Энни» за достижение в области производственного дизайна благодаря своей работе над «Историей игрушек». Позже он получил еще несколько премий «Энни» за «В поисках Немо» в 2004 году и «Головоломку» в 2015 году. Эгглстон также был удостоен премии VIEW Visionary Award в 2019 году.

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