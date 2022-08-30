Американский актер Шайа ЛаБаф признался в изменах всем своим женщинам и назвал себя «ищущим удовольствий, эгоистичным, эгоцентричным, нечестным, невнимательным, боязливым человеком». Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале REAL ONES with Jon Bernthal.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Артист отметил, что виноват перед большим количеством людей. Обсуждая свои измены, он также заявил, что никогда не говорил своим партнершам о своих венерических заболеваниях.

«Когда я думаю о том, во что превратилась моя жизнь, какая она сейчас, какова моя цель, то я осознаю, что должен быть полезен. И когда я смотрю на это движение [против домогательств] #MeToo, я вижу не так много парней, которые берут на себя ответственность»,

— сказал ЛаБаф.

Он также вспомнил свою бывшую девушку, певицу FKA twigs, и добавил, что если бы она не появилась в его жизни, он бы не смог «испытать смерть эго» и продолжил бы «посредственное существование или бы был совсем мертв».