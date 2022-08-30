Звезда фильма-лауреата Канн Чарлби Дин умерла в 32 года

Южноафриканская актриса и модель Чарлби Дин, сыгравшая главную роль в фильме "Треугольник печали", победившем в мае на Каннском кинофестивале, скончалась в возрасте 32 лет из-за внезапной болезни, сообщает издание Deadline.

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По данным издания, актриса умерла в одной из больниц Нью-Йорка. Фильм "Треугольник печали" шведского режиссера Рубена Остлунда – дебют актрисы в большом кино.

Сатирическая комедия рассказывает о паре моделей, которые отправляются в роскошное путешествие на яхте. Когда судно тонет, парень и девушка (Чарлби Дин) оказываются на необитаемом острове в окружении миллиардеров и уборщицы. Чарлби Дин также снималась в американском телесериале "Черная молния" о супергероях.