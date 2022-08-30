Бен Кингсли вернется в киновселенную Marvel в сериале "Чудо-человек"

Британский актер Бен Кингсли вернется в киновселенную Marvel и вновь сыграет лицедея Тревора Слэттери в предстоящем сериале "Чудо-человек", сообщает Variety со ссылкой на источники.

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Герой Кингсли впервые появился в ленте "Железный человек 3", в ней он выдавал себя за террориста Мандарина. Впоследствии персонаж появился в короткометражном фильме "Да здравствует король" и ленте "Шан-Чи и легенда десяти колец".

Сериал "Чудо-человек" будет посвящен герою по имени Саймон Уильямс. В комиксах он был актером и каскадером, а также сыном состоятельного предпринимателя, чья компания пережила тяжелые времена из-за конкуренции со Stark Industries Тони Старка. Впоследствии Уильямс объединился с Бароном Земо и получил сверхспособности, в том числе суперсилу. После нескольких сражений со Мстителями он, впрочем, примкнул к команде героев.