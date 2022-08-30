Бен Кингсли вернется в киновселенную Marvel в сериале "Чудо-человек"

Британский актер Бен Кингсли вернется в киновселенную Marvel и вновь сыграет лицедея Тревора Слэттери в предстоящем сериале "Чудо-человек", сообщает Variety со ссылкой на источники.
Герой Кингсли впервые появился в ленте "Железный человек 3", в ней он выдавал себя за террориста Мандарина. Впоследствии персонаж появился в короткометражном фильме "Да здравствует король" и ленте "Шан-Чи и легенда десяти колец".
Сериал "Чудо-человек" будет посвящен герою по имени Саймон Уильямс. В комиксах он был актером и каскадером, а также сыном состоятельного предпринимателя, чья компания пережила тяжелые времена из-за конкуренции со Stark Industries Тони Старка. Впоследствии Уильямс объединился с Бароном Земо и получил сверхспособности, в том числе суперсилу. После нескольких сражений со Мстителями он, впрочем, примкнул к команде героев.
Персонаж прежде не появлялся в киновселенной Marvel, однако его планировалось ввести в ленте "Стражи Галактики. Часть 2" Джеймса Ганна. В ней героя сыграл звезда сериалов "Светлячок" и "Касл" Нейтан Филлион (он снимается во всех проектах Ганна), однако сцена с его участием не вошла в финальный монтаж. Кто исполнит роль Уильямса в готовящемся сериале, пока неизвестно. По информации Variety, шоу будет сатирой на Голливуд. Источники издания утверждают, что персонаж Кингсли будет играть ключевую роль в сюжете.