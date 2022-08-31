Кэмерон Диаз не планировала становиться актрисой

По словам звезды, она мечтала о работе зоологом.
Как сообщает «Центральная служба новостей», в честь 50-летия американской актрисы Кэмерон Диаз («Маска», «Мой ангел-хранитель», «Банды Нью-Йорка», «Отпуск по обмену», «Каждое воскресенье», «Другая женщина», «Домашнее видео», «Очень плохая училка») издание «Entertainment Tonight» опубликовало на своём официальном сайте отрывки из прошлых интервью номинантки на премию «Золотой глобус». В одном из них женщина призналась, что не планировала становиться звездой.
Для меня не важно быть звездой. То, что моё имя стало нарицательным, для меня не важно. Я хочу иметь возможность сказать: «Это был мой лучший результат».
— Кэмерон Диаз, американская актриса.
По словам женщины, она всегда мечтала стать зоологом. Известно, в 1994 году Диаз сыграла в фэнтези-комедии «Маска», главную роль в которой исполнил Джим Керри («Шоу Трумана», «Вечное сияние чистого разума», «Маска», «Всегда говори «ДА», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Тупой и ещё тупее», «Лжец, лжец», «Брюс Всемогущий»). Это стало первой серьёзной работой актрисы в кино.
В 2014 году Кэмером Диаз снялась в фильме «Другая женщина». После его выхода женщина приняла решение сделать паузу в карьере. Известно, что в скором времени на стриминговой платформе «Netflix» состоится премьера комедии «Снова в деле», в которой актриса сыграла вместе с Джейми Фоксом («Джанго освобождённый», «Рэй», «Законопослушный гражданин», «Каждое воскресенье», «Али», «В ярких красках»), обладателем премии «Оскар».
Данная лента станет перезагрузкой карьеры Кэмерон Диаз и её торжественным возвращением на экраны после долгого перерыва.