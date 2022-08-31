Актриса и модель Чарлби Дин умерла в возрасте 32 лет

Грустная новость пронзила мир киноиндустрии. Актриса и модель Чарлби Дин скоропостижно скончалась в свои 32 года. Согласно заявлению её рекламного агента, причиной ухода звезды нашумевшего сатирического фильма «Треугольник печали» стала внезапная и тяжёлая болезнь, правда, точный диагноз пока держится в секрете.

Фото: Mainstyle Mainstyle

Актриса, родившаяся в Южной Африке, была довольно активна в своих социальных сетях, а её последний пост был опубликован всего несколько дней назад. Звезда картины, получившей «Золотую пальмовую ветвь» поделилась серией профессиональных модельных кадров со своими поклонниками. Теперь аудитория выражает свои глубокие соболезнования, а один из комментаторов написал: «Покойся с миром, красавица. Ты не знала меня, но ты была для меня примером для подражания. Спасибо за то, что вдохновляла меня».

Ранее в этом месяце Дин опубликовала трейлер к предстоящему фильму «Треугольник печали», выход которого в США намечен на 7 октября. Чарлби играет модель Яйю, богатую гостью, приглашённую в роскошный круиз на суперяхте, где всё идёт совсем не так. Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в мае, но никто не мог подумать, что в кинотеатрах увидят её уже посмертно. Актриса отметила победу фильма в Каннах в своём аккаунте, написав тогда: «Поздравляю нашу семью, мы сделали это!!! У меня был лучший год для создания этого шедевра и трудное время в моей жизни. Вот несколько фотографий, сделанных в Швеции и Греции во время пандемии. Навсегда и всегда наша семья».