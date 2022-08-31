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46 минут назад

47-летняя Ева Лонгория опубликовала фото в топе и велосипедках

Газета.Ru

47-летняя актриса Ева Лонгория опубликовала новую фотографию в образе с топом и велосипедками. Снимком она поделилась в социальных сетях.

Звезда «Отчаянных домохозяек» сразила фанатов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» снялась в новом образе на веранде одного из небоскребов в США. Актриса позировала в велосипедках и топе ванильного оттенка. Сверху Ева Лонгория накинула белую ветровку. Образ дополнили белоснежные кроссовки и очки.

«Всегда останавливайтесь, чтобы насладиться видом», — написала в посте актриса.

В комментариях пользователи соцсетей написали: «Вы выглядите, как супермодель», «Роскошная», «Лучшая из лучших», «Абсолютная красота», «У вас идеальная фигура, в чем ваш секрет», «Потрясающий стильный образ».

У Евы Лонгории и ее супруга, бизнесмена Хосе Бастона, есть 4-летний сын Сантьяго. Пара поженилась в 2016 году после трех лет романа.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что 47-летняя Ева Лонгория появилась на публике в мини-платье без нижнего белья.

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