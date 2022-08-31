Звезда «Отчаянных домохозяек» сразила фанатов

47-летняя актриса Ева Лонгория опубликовала новую фотографию в образе с топом и велосипедками. Снимком она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» снялась в новом образе на веранде одного из небоскребов в США. Актриса позировала в велосипедках и топе ванильного оттенка. Сверху Ева Лонгория накинула белую ветровку. Образ дополнили белоснежные кроссовки и очки.

«Всегда останавливайтесь, чтобы насладиться видом», — написала в посте актриса.

В комментариях пользователи соцсетей написали: «Вы выглядите, как супермодель», «Роскошная», «Лучшая из лучших», «Абсолютная красота», «У вас идеальная фигура, в чем ваш секрет», «Потрясающий стильный образ».

У Евы Лонгории и ее супруга, бизнесмена Хосе Бастона, есть 4-летний сын Сантьяго. Пара поженилась в 2016 году после трех лет романа.