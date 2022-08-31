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4 часа назад

Режиссёр Мэтт Шекман покинул четвёртый «Star Trek» ради кинокомикса «Фантастическая четвёрка»

Inc-News

Мэтт Шекман больше не является режиссёром фильма «Стар Трек 4». Постановщик недавнего успешного сериала «Ванда/Вижн» выбыл из проекта после того, как Marvel уговорила его стать режиссёром новой «Фантастической четвёрки».

Режиссер Шекман покинул «Star Trek» ради «Фантастической четверки»
Фото: Inc-NewsInc-News

«Мэтт Шекман – невероятно талантливый режиссёр, и мы сожалеем, что из-за несогласованного тайминга он не поставит наш новый «Стар Трек»», - сообщила Paramount Pictures в заявлении для прессы. «Мы благодарны ему за разносторонний вклад, взволнованы творческим видением следующей части и собираемся его донести до мировой аудитории».

До «Ванда/Вижн» Шекман работал над такими сериалами, как «Пацаны», «В Филадельфии всегда солнечно», «Наследники» и «Игра престолов». Он также участвует в создании пока

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