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1 час назад

Джоффри Баратеон из "Игры престолов" женился на актрисе О'Махони

Газета.Ru

Актер Джек Глисон, наиболее известный по роли Джоффри Баратеона из "Игры престолов", женился на актрисе Рошин О'Махони. Церемонию бракосочетания провел священник Пэтси Линч, о мероприятии он рассказал в беседе с The Irish Independent.

Баратеон из "Игры престолов" женился на актрисе О'Махони
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я был счастлив встретиться с Джеком. Он очень приземленный, простой и расслабленный человек. Это был удивительный праздник. Все так счастливы. Я надолго сохраню воспоминания об этом дне",

- рассказал Линч.

Он уточнил, что сама церемония была достаточно скромной и камерной, туда пригласили только родственников жениха и невесты. Глисон планирует отпраздновать свадьбу с друзьями в Англии.

Актеры,Игра престолов,Джек Глисон,
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