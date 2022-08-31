Ричарду Гиру 73: самое интересное из жизни голливудского сердцееда

Один из главных голливудских сердцеедов, Ричард Гир, 31 августа празднует 73-летие. За несколько десятилетий карьеры в кинематографе Гир успел влюбить в себя зрительниц по всему миру и стать настоящей иконой мира кино. Среди его фильмов, ставших хитами, были «Красотка», «Офицер и джентльмен», «Чикаго» и «Первобытный страх».

Фото: Кадр из фильма "Красотка" Кадр из фильма "Красотка"

Интересные факты из жизни Ричарда Гира читайте в материале "Рамблера".

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- В юношестве Ричард Гир был музыкантом. В старшей школе он играл на многих инструментах и даже писал музыку для школьных постановок. Кроме того, он серьезно увлекался гимнастикой.

- В 1969 году, после двух лет обучения в Массачусетском университете, он бросил колледж, чтобы продолжить актерскую карьеру, начав с мюзиклов и спектаклей.

- В 1993 году Гиру запретили участвовать в церемонии вручения премии «Оскар» из-за его антикитайских комментариев.

- Журнал People в 1991 году признал Ричарда Гира самым сексуальным мужчиной в мире.

- Гира однажды пригласили в Китай на кинофестиваль и он выдвинул два условия. Ему должно было быть позволено привезти собственного переводчика, и ему должно было быть позволено оставаться в Тайване.

- От трех известных ролей в кино, которые привели к тому, что он стал звездой, отказался Джон Траволта. Это были «Дни жатвы», «Американский жиголо» и «Офицер и джентльмен».

- Гир изучал буддийские верования и практики. Вскоре он открыл для себя дзен-буддизм и практиковал его пару лет, а потом решил съездить к Далай-ламе. После встречи с ним в Индии Гир стал стойким последователем и активным сторонником тибетского буддизма.

- После успеха «Офицера и джентльмена » у Гира была возможность заработать на своем имени и выбрать другие громкие коммерческие фильмы. Кинематографисты предлагали ему огромные роли, такие как главные роли в фильмах « Крепкий орешек» и « Уолл-Стрит», но он решил на время отойти от Голливуда, чтобы сосредоточиться на буддизме и социальных проектов.

- Гир хотел отказаться от роли в "Красотке", но утвержденная на роль Джулия Робертс написала ему записку со словами "Пожалуйста, скажите да". Решение согласиться на роль стало одним из лучших решений, которые он когда-либо принимал. В "Красотке" ему даже удалось проявить свои музыкальные таланты. В фильме Гир играет свою собственную композицию.

- Красивый мужчина в шоу-бизнесе обязательно будет популярен среди дам. Настоящий ловелас, Гир встречался со многими женщинами. У него были длительные отношения с Пенелопой Милфорд и Сильвией Мартинс, а также романы с такими звездами, как Тьюзди Уэлд, Барбара Стрейзанд, Тина Чоу и Падма Лакшми, среди прочих.