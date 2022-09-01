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1 час назад

Шайа Лабаф сыграет в фильме «Мегаполис» Френсиса Форда Копполы

Моя Москва.онлайн

Как сообщает «Центральная служба новостей» со ссылкой на издание «Variety», 36-летний американский актёт Шайа Лабаф («На крючке», «Константин: Повелитель тьмы», «Триумф», «День из жизни», «Трансформеры», «Арахисовый сокол»), обладатель премии BAFTA, исполнит роль в фильме под названием «Мегаполис».

Шайа Лабаф сыграет в фильме «Мегаполис» Френсиса Копполы
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Известно, что его режиссёром выступит оскароносный Френсис Форд Коппола, автор кинотрилогии «Крёстный отец». Съёмки картины начнутся осенью. Действие сюжета будет разворачиваться в альтернативной версии Нью-Йорка, получившей название «Новый Рим». Бюджет проекта составляет 100 миллионов долларов.

Отмечается, что роли в фильме также исполнят Талия Шайр («Крёстный отец 3», кинотетралогия «Рокки»), Джейсон Шварцман («Академия Рашмор», «Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники», «Большие глаза», «Убить скуку»), Грейс Вандервол («Старгёрл»), Кэтрин Хантер («Гарри Поттер и Орден Феникса», «Дитя Макона», «Орландо», «Всё или ничего», «Трагедия Макбета», «Рим», «Отверженные») и Джеймс Римар («Человек эпохи Возрождения», «48 часов», «В поисках приключений», «Соседка», «Декстер»).

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