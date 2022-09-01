Шайа Лабаф сыграет в фильме «Мегаполис» Френсиса Копполы

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Известно, что его режиссёром выступит оскароносный Френсис Форд Коппола, автор кинотрилогии «Крёстный отец». Съёмки картины начнутся осенью. Действие сюжета будет разворачиваться в альтернативной версии Нью-Йорка, получившей название «Новый Рим». Бюджет проекта составляет 100 миллионов долларов.