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2 часа назад

В Сети обсуждают новый роман Лео ДиКаприо

Super.ru

Говорят, что у Леонардо ДиКаприо новый роман. Если вам так же, как и нам, интересно, нет ли ей случайно 25 лет, спешим заверить: все по ГОСТу — новой пассии всего 22. Ну как всего: еще три года, и пенсия. Получите, распишитесь, в общем. А пока, похоже, у пары все только начинается: блогера Марию Берегову заметили на яхте в компании ДиКаприо и его друзей, а также на улицах Сен-Тропе. Западные издания называют Марию русской моделью. При этом внятной информации о ее достижениях в профессии пока нет, но модельные параметры налицо, что уж там. Тут Лео верен себе. Но все же есть в биографии юной нимфы пункт, на котором уже активно делается акцент в СМИ: Мария — бывшая жена биззнесмена Ахмеда Масуда Абдельхафида, приближенного к ливийскому экс-лидеру Каддафи. Говорят, развод состоялся совсем недавно, и Мария сразу же поспешила вернуть себе девичью фамилию Берегова.

В Сети обсуждают новый роман Лео ДиКаприо
Фото: Super.ruSuper.ru
Актеры,Леонардо ДиКаприо,
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