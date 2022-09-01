Макеева рассказала о плюсах ухода из проката зарубежного кино

По мнению актрисы, сейчас самое время для возрождения российского кино, так как рынок индустрии большой. «Самое время поражать его искусством кинематографа. У нас все для этого есть: хорошие сценарии, артисты, операторы. Раньше продавалось то, что было более выгодно, а теперь рынок освободился, и, мне кажется, будет большой взлет именно российского кино», — рассказала Макеева.