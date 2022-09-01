Макеева рассказала о плюсах ухода из проката зарубежного кино

Актриса Анастасия Макеева заявила, что отмена проката зарубежных картин на территории РФ пойдет на пользу отечественному кинематографу. Этим она поделилась в беседе с «Абзацем».
По мнению актрисы, сейчас самое время для возрождения российского кино, так как рынок индустрии большой. «Самое время поражать его искусством кинематографа. У нас все для этого есть: хорошие сценарии, артисты, операторы. Раньше продавалось то, что было более выгодно, а теперь рынок освободился, и, мне кажется, будет большой взлет именно российского кино», — рассказала Макеева.
Актриса добавила, что российские картины также могут быть востребованы в Китае, Мексике и Европе.
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