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51 минуту назад

Актриса Макеева заявила, что уход из проката зарубежных фильмов пойдет на пользу российскому кино

Газета.Ruиещё 1

Актриса Анастасия Макеева заявила, что отмена проката зарубежных картин на территории РФ пойдет на пользу отечественному кинематографу. Этим она поделилась в беседе с «Абзацем».

Макеева рассказала о плюсах ухода из проката зарубежного кино
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По мнению актрисы, сейчас самое время для возрождения российского кино, так как рынок индустрии большой. «Самое время поражать его искусством кинематографа. У нас все для этого есть: хорошие сценарии, артисты, операторы. Раньше продавалось то, что было более выгодно, а теперь рынок освободился, и, мне кажется, будет большой взлет именно российского кино», — рассказала Макеева.

Актриса добавила, что российские картины также могут быть востребованы в Китае, Мексике и Европе.

Ранее Режиссер Бортко рассказал, как повысить качество российского кинематографа.

Актеры,Анастасия Макеева,
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