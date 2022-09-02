Почти ни один блокбастер не обходится без элементов компьютерной графики. Современные технологии позволяют спецэффектам в кино выйти на новый уровень, поэтому сейчас большинство трюков снимают в зеленой комнате со страховкой, уменьшая риски получения травм.

Но бывают и случаи, когда актерам приходится самим выполнять реальные трюки, чтобы получить наиболее реалистичный кадр. Блогер с ником Odditov рассказал о самых опасных трюках, которые выполняли актеры на съемках фильмов.

Подробнее о самых сумасшедших трюках, выполненных без каскадеров, смотрите в видео.