Звезда «Игры престолов» женился на Ройзин О’Махони

Джек Глисон, сыгравший короля Джоффри в сериале «Игра престолов», женился на своей возлюбленной Ройзин О’Махони на небольшой церемонии в Ирландии. Священник молодожёнов сообщил об этой волнующей новости в Twitter, назвав их бракосочетание «очень простым, молитвенным и достойным». Отец Пэтси Линч поделился фотографиями с волнительного события, на которых запечатлена маленькая церковь, где актёры обменялись клятвами. Пара вела себя абсолютно непринужденно: Глисон был одет в зелёную рубашку на пуговицах и серые брюки, а его невеста выбрала нежно-розовое платье с узорами.

Фото: Mainstyle Mainstyle

Поклонники популярного сериала HBO поспешили поздравить пару с радостной новостью и прокомментировали, что актёр, похоже, разительно отличается от того злодея, которого он играл в сериале. Когда фанаты прокомментировали прекрасную свадьбу и фотографии, святой отец ответил: «Это было удивительное торжество. Все были так расслаблены. Я буду хранить столько воспоминаний об этом особенном дне».

Напомним, что Джек снимался в сериале с 2011 по 2014 год, пока его персонаж не был убит. Сыграв одного из самых ненавистных героев всех времён, он решил сделать перерыв в актёрской карьере. «Я просто перестал получать от этого удовольствие, как раньше. Не то чтобы я ненавидел это, просто это не то, чем я хочу заниматься», — сказал Глисон в интервью EW в 2014 году.