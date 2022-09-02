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1 час назад

Сагалова объяснила, почему не появляется в кино

Вечерняя Москва

Актриса Дарья Сагалова, сыгравшая Свету Букину в сериале «Счастливы вместе», в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, почему долгое время не появляется на съемочной площадке.

Сагалова объяснила, почему не появляется в кино
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Сагалова подтвердила информацию СМИ о том, что она посвятила себя семье и решила большее количество времени уделять близким. Однако, отметила актриса, это совсем не означает, что фанаты больше не увидят ее на экранах телевизоров.

— У меня большая семья, которой я стараюсь уделять много внимания, но это не значит, что я не хочу принимать участие в творческих проектах. Просто большинство сценариев, которые мне предлагают, нельзя назвать качественными. Я — человек старой закалки и согласна только на профессиональную работу, а не на ее видимость. Всякие низкопробные сериальчики мне не интересны,

— заявила Сагалова.

Актриса в беседе с «ВМ» также добавила, что в данный момент она вместе со своим мужем занимается бизнесом, продолжает руководить собственной школой танцев, а также работает над проектами в сфере кино, однако не в роли актрисы. О последнем факте Сагалова отказалась говорить подробнее.

Актеры,Счастливы вместе,Дарья Сагалова,
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