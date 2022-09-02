Сагалова объяснила, почему не появляется в кино

— У меня большая семья, которой я стараюсь уделять много внимания, но это не значит, что я не хочу принимать участие в творческих проектах. Просто большинство сценариев, которые мне предлагают, нельзя назвать качественными. Я — человек старой закалки и согласна только на профессиональную работу, а не на ее видимость. Всякие низкопробные сериальчики мне не интересны,