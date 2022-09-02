Крис Нот вернулся к актёрской карьере после скандальных обвинений в домогательствах

В декабре 2021 года сразу две девушки обвинили Криса Нота в сексуальном насилии. И с того момента жизнь звезды «Секса в большом городе» явно пошла не по той дороге. Новости о домогательствах привели к тому, что персонаж Нота, мистер Биг, был вычеркнут и, если быть точнее, убит прямо в первой серии продолжения. Актёр также потерял свою роль в фильме «Уравнитель», в котором вместе с ним снималась Куин Латифа. Сам Крис отрицает все слова и заявления, порочащие его честь, утверждая, что все связи были исключительно по добровольному согласию.