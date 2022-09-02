Крис Нот вернулся к актёрской карьере после скандальных обвинений в домогательствах

В декабре 2021 года сразу две девушки обвинили Криса Нота в сексуальном насилии. И с того момента жизнь звезды «Секса в большом городе» явно пошла не по той дороге. Новости о домогательствах привели к тому, что персонаж Нота, мистер Биг, был вычеркнут и, если быть точнее, убит прямо в первой серии продолжения. Актёр также потерял свою роль в фильме «Уравнитель», в котором вместе с ним снималась Куин Латифа. Сам Крис отрицает все слова и заявления, порочащие его честь, утверждая, что все связи были исключительно по добровольному согласию.
«Обвинения против меня, выдвинутые людьми, с которыми я встречался годы и даже десятилетия назад, категорически ложны. Эти истории могли произойти 30 лет назад или 30 дней назад, но эту черту я никогда не переступал», — сказал он тогда.
После произошедшего актёр на несколько месяцев взял паузу в социальных сетях и светской жизни. Но уже в феврале 2022 года он спокойно вернулся в социальные сети, а поклонники узнали, что Крис готов вернуться на сцену, дав своё согласие на крупный контракт. Актёр появился в театре в постановке пьесы под названием «Носорог», написанной Эженом Ионеско. По словам инсайдера, посетившего спектакль в Баррингтоне, представление имело невероятный успех!
«Он был хорошо принят. В конце ему аплодировали стоя», — сказал гость мероприятия. Сам Нот ещё 27 августа прорекламировал это событие в своих социальных сетях. «Носорог в Грейт-Баррингтоне? Это абсурд... или нет? Присоединяйтесь к нам, пока у вас не вырос собственный рог», — написал актёр.
Крис Нот появился в театре в постановке пьесы под названием «Носорог», 2022
Неизвестно, как сложится дальнейшая карьера Нота на телевидении и в кино. Однако, Крис Нот явно даёт понять, что не готов стать жертвой культуры отмены и будет продолжать играть.