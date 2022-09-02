Как вышло так, что Сальма Хайек воспитывает сына Линды Евангелисты

Что вы знаете о Сальме Хайек помимо того, что она известная на весь мир актриса? Голливудская звезда с мексиканскими корнями мало говорит о своей личной жизни. А между тем эта глава биографии кинозвезды чуть ли не интереснее ее ролей. В день рождения Хайек Super рассказывает историю о том, как Сальма воссоединила своего мужа с его внебрачным сыном.

Фото: Соцсети Соцсети

В марте 2007 года на первые полосы всех газет и журналов вышла новость: один из богатейших наследников мира женится на актрисе Сальме Хайек. Речь о Франсуа-Анри Пино, сыне владельца и основателя компании Keering, в которую входят такие модные бренды, как Yves Saint Laurent, Bottega Venneta, Gucci, Balenciaga и Alexander McQueen. Идеальный союз как для бизнес-целей, так и для красивых разворотов в журналах: он продает одежду, она ее носит.

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Правда, свадьбу пришлось отложить на два года. Сначала Сальма долго сомневалась, нужен ли ей брак — до этого жених делал ей предложение дважды и получал отказ. Но не потому, что Хайек его не любила, просто создание семьи по традиционным канонам никогда не казалось ей чем-то важным. До 39 лет (а именно в этом возрасте она познакомилась с Франсуа-Анри) актриса спокойно обходилась без мужа и детей.

Свою роль в колебаниях Хайек могло сыграть и прошлое ее жениха: уже тогда актриса знала, что у Пино есть внебрачный сын от топ-модели Линды Евангелисты. Был известен и малоприятный контекст: когда миллиардер узнал, что звезда подиума ждет от него ребенка, он бросил ее, после чего не общался с мальчиком несколько лет. В общем, поведение, мягко говоря, недостойное.

Официальная же версия разлада Пино и Хайек — расстояние. Она жила и работала в Лос-Анджелесе, он — в Париже. Жить на две страны было крайне тяжело, пару не спасло даже рождение дочери Валентины. Помолвка была разорвана.

Но уже довольно скоро молодые родители поняли, что жить друг без друга не могут. И Сальма, отчасти пожертвовав карьерой, переехала во Францию. Свадьбы было две: в парижской ратуше 14 февраля и в Венеции. Наконец-то семья зажила свою лучшую жизнь.

А потом случился 2011 год, когда весь мир узнал об еще одном ребенке Франсуа-Анри. Линда Евангелиста, которая уже отчаялась мирно договориться с отцом своего единственного сына, подала на Пино в суд. Именно из-за этого СМИ и узнали, что незадолго до встречи с Хайек у богатого наследника был недолгий роман с моделью. По версии Линды, он длился несколько месяцев. По словам же Франсуа-Анри, неделю.

Пино долго не признавал ребенка и не платил алименты. Возможно, Евангелиста так бы и продолжила скрывать этот факт своей личной жизни от всех, если бы не счастливые кадры ее бывшего любовника с новой женой и маленькой дочкой повсюду.

«Почему такой же заботы лишен мой сын?» — спрашивала Линда в суде.

Разбирательство длилось долго. В итоге родители пятилетнего Августина договорились мирным путем. Сальма же при этом, кажется, была на стороне Евангелисты. Кто знает, может, именно она убедила мужа пойти на уступки.