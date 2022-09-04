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2 часа назад

У Джейн Фонды обнаружили рак

Super.ru

84-летняя легенда кино рассказала о диагнозе своим подписчикам:

У Джейн Фонды обнаружили рак
Фото: super.rusuper.ru

«Итак, мои дорогие друзья, есть кое-что личное, чем я хочу с вами поделиться. У меня обнаружили неходжкинскую лимфому, и я начала химиотерапию».

Звезда не теряет оптимизма и признается, что ей очень повезло, поскольку эта разновидность рака хорошо поддается лечению. Она поделилась, что борется с болезнью уже полгода, и отдельно отметила, что не позволит раку помешать ее экоактивизму.

«Приближаются промежуточные выборы, и они более чем важны. Поэтому вы можете рассчитывать на то, что я буду рядом с вами и мы будем вместе продолжать наращивать нашу армию защитников климата», — так лауреатка двух «Оскаров» закончила свой пост.

Ну а нам остается только восхищаться стойкостью актрисы и пожелать ей победы во всех начинаниях!

Актеры,Оскар,
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