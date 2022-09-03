Алена Яковлева: «Я легкомысленно относилась к личной жизни»

Алена Яковлева стала бабушкой! Об этом радостном событии, а также о других радостях и печалях в творческой и личной жизни дочь легендарного Юрия Яковлева поведала в интервью.

Фото: Мир новостей Мир новостей

- Алена, довольно часто артистки не хотят даже слышать в свой адрес слово «бабушка» и подросшим внукам запрещают себя так называть…

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- Нет-нет. Я хочу, чтобы внучка, когда научится говорить, называла меня только бабушкой. А что? Я - бабушка! Те, о ком вы говорите, хотят таким образом скрыть возраст? Господи, а кто сейчас не знает, кому сколько лет! Я совершенно спокойно к этому отношусь и про свои годы все прекрасно понимаю. Да, теперь я бабушка. Но бабушка молодая и много-много работающая. Сейчас у меня как раз очень активное время. Бурное. Поэтому классическая… прямо такая бабушка-бабушка из меня, конечно, не получится. Хотя по возможности буду, разумеется, помогать. Но дочке с зятем это и не нужно. Они правильные ребята, все прекрасно понимают. Маша ведь сама актриса…

- Наверное, дочь скучает по театру, по съемкам?

- Она не так любит театр, как я. Больше любит кино. И скучает - не то слово! Все то время, что была в декрете, дочь жаловалась: «Не могу вот так без дела сидеть!» Хотя дело было - они с Ваней (Иван Замотаев, актер и музыкант. - Ред.) ремонт грандиозный затеяли, все стены переломали в квартире. И занималась этим в основном Машка, потому что Ваня работал. Он вообще сутками работает - надо деньги зарабатывать, долги за ремонт отдавать. А Маша большой молодец! Во время беременности пошла на курсы, стала дизайнером интерьеров. Мол, раз у меня долго не будет ни съемок, ни театра, надо выучиться чему-то полезному. Не сомневаюсь, что у нее и с дизайном все получится. Но сейчас ей, конечно, не до этого. Теперь у нас есть Иванна. Мне, кстати, почему-то казалось, что внучка будет Близнецом, как и я. Знак тяжелый, в первую очередь для самого человека, потому что все время эти внутренние метания! Но наша девочка, возможно, поймав эти мои мысли, решила появиться на свет под другим знаком. (Смеется.)

«Люблю жить среди красоты»

- Говорите, у вас сейчас много работы. Так понимаю, это съемки восьмого сезона сериала «Я знаю твои секреты». Вы в этом детективе кто - злодейка?

- Нет-нет. Я - мама главной героини, которую играет Агата Муцениеце. По сюжету моя дочь - верификатор, то есть обладает способностью, взглянув на человека, определить, врет он или говорит правду, «считать» его эмоциональное состояние, и вот благодаря этому своему дару она попадает в детективную историю и помогает следствию. Моя героиня вначале тоже была как-то вкраплена в детективную линию, но в следующих сериях этого, увы, уже не было. Сейчас она просто мама, жена и бабушка. А мне, как и моей героине, тоже, конечно, хотелось бы поучаствовать в расследованиях. Вот даю такую рекомендацию сценаристам. (Смеется.) Но снимаюсь конкретно сейчас я не в этом сериале - в другом.

- В каком?..

- Он называется «Дурдом». Надеюсь, получится очень смешная комедия! И компания хорошая собралась - Рома Курцын, Леша Маклаков, Аня Котова, Лена Симонова, Анфиса Черных… Дети очень милые снимаются. А незадолго до съемок я вернулась из гастрольной поездки по городам Сибири с антрепризным спектаклем. День рождения отметила в Иркутске.

- Знаю, вы любите отмечать свои дни рождения с большим количеством приглашенных и самым необычным образом: то на корабле, то в старинном особняке. Как было в этот раз?

- Так «необычно» я отмечала юбилеи. Другие даты праздную скромнее. В этот раз просто был банкет в ресторане, всю нашу гастрольную команду позвала. Тоже получился замечательный день рождения.

- Вам подарили очередную авторскую куклу? Читала, что их в вашей коллекции больше двухсот!

- Куклы подарили и наш коллектив, и поклонники (передали после спектакля). А моя подруга, замечательная актриса Таня Яковенко, увидела на улице художника, который продавал свои работы, одну из картинок, на которой были изображены три ребенка - буряты (а это было в Улан-Удэ), она купила и подарила мне. Теперь думаю, куда ее повесить. В квартире моей столько всего! (Смеется.) Что поделать - люблю жить среди красоты. Ну так, как я ее понимаю.

- Наверняка и на даче красота?

- О! Все, кто видит мой участок, говорят: «Боже! Что у вас тут только не растет!» И магнолия - фиолетовая и желтая, - и хоста, а между ними бегония, а еще трава, лес… У меня действительно очень красиво. И нет вот этой выстриженности. Мой участок - он, как мой характер! (Смеется.) Там много всего, и все на разный вкус. Хочешь - сирень, хочешь - пионы, хочешь - гортензии. И всем сама занимаюсь, а где не могу сама - контролирую. Вот сейчас надо дом красить. Срочно. Уже восемь лет некрашеный стоит. Ремонт начала делать, потому что меня залили…

«Замуж мне уже не надо»

- Трудно представить, как вы со всем этим справляетесь без помощника, без мужчины в доме.

- Мужчины мне не облегчали жизнь, а всегда усложняли… Да, могу признать, что несколько легкомысленно относилась к тому, что называют личной жизнью. Поэтому и нет мужчины в доме. Я слишком много занималась профессией. Можно сказать, это одна из моих ошибок. В том смысле, что я просто плыла по течению и не работала над тем, чтобы обрести семейное счастье, связать судьбу с тем человеком, который, возможно, и есть моя половинка. Романов, историй было много, но я никогда к этому не относилась с должной серьезностью. И никогда не видела в мужчине поддержку. Не встретился мне человек, про которого я бы поняла: вот на него могу положиться. В большинстве случаев прилипали слабые люди. Исключения случались, но очень редко. И мужей с полным основанием назвать исключениями я не могу. Но говорить о них сейчас плохо и на этом зарабатывать деньги, я считаю, просто аморально. Если я с ними жила какое-то время, значит, для чего-то это было нужно.

- Сейчас есть мужчина, с которым вам интересно проводить время вдвоем?

- Вдвоем нет. У меня много поклонников, с кем-то я с удовольствием общаюсь, даже дружу. Есть среди них такие, которые за мной давно ухаживают и периодически зовут замуж. Но, думаю, мне вступать в такие отношения уже не нужно. Зачем? Мне комфортно в моем нынешнем состоянии. Возможно, и живет где-то человек, ради которого я решилась бы поменять жизнь, но мне он пока не встретился.

- А человек, которому вы можете рассказывать о проблемах, о душевных переживаниях, - такая «жилетка», он существует?

- Даже в самые проблемные периоды моей жизни я никогда никому в жилетку не плакалась. Ну как-то это было не принято в нашей семье. Меня воспитывали довольно жестко. Я никогда не показывала своих эмоций на людях, могла лишь прийти домой и порыдать в подушку. А вот Машка моя другая, она очень эмоциональная. Если что - сразу рыдает. Я пытаюсь ее в этом плане перевоспитать, говорю: «Маша, никогда не показывай своих эмоций. Никому! Во-первых, такая несдержанность — это дурной тон, а во-вторых, никто не посочувствует, только будут обсуждать за спиной. К тому же у людей уже сложилось определенное о тебе представление, что ты всегда веселая, всегда в позитиве. Зачем его разрушать? Надо поддерживать правильный имидж!»

«Вечная любовь все-таки существует»

- Значит, характеры с дочкой у вас разные?

- Да, Маша совершенно другая. Она такая… слишком рациональная, что ли. (Смеется.) Но при этом совершенно удивительная девочка. Мой главный подарок, который я получила от жизни. Не во всем Машка со мной соглашается в силу того, что действительно другой характер, другое поколение. Но при этом она ко мне очень привязана. Если ссоримся - дочь все, не живет. Я тоже переживаю страшно, но она просто не спит, не ест и всегда делает первый шаг к примирению.

- Однако, как я поняла, ее выбор мужа вы одобрили, в этом вопросе разногласий не возникло?