Алена Яковлева: «Я легкомысленно относилась к личной жизни»

Алена Яковлева стала бабушкой! Об этом радостном событии, а также о других радостях и печалях в творческой и личной жизни дочь легендарного Юрия Яковлева поведала в интервью.
- Алена, довольно часто артистки не хотят даже слышать в свой адрес слово «бабушка» и подросшим внукам запрещают себя так называть…
- Нет-нет. Я хочу, чтобы внучка, когда научится говорить, называла меня только бабушкой. А что? Я - бабушка! Те, о ком вы говорите, хотят таким образом скрыть возраст? Господи, а кто сейчас не знает, кому сколько лет! Я совершенно спокойно к этому отношусь и про свои годы все прекрасно понимаю. Да, теперь я бабушка. Но бабушка молодая и много-много работающая. Сейчас у меня как раз очень активное время. Бурное. Поэтому классическая… прямо такая бабушка-бабушка из меня, конечно, не получится. Хотя по возможности буду, разумеется, помогать. Но дочке с зятем это и не нужно. Они правильные ребята, все прекрасно понимают. Маша ведь сама актриса…
- Наверное, дочь скучает по театру, по съемкам?
- Она не так любит театр, как я. Больше любит кино. И скучает - не то слово! Все то время, что была в декрете, дочь жаловалась: «Не могу вот так без дела сидеть!» Хотя дело было - они с Ваней (Иван Замотаев, актер и музыкант. - Ред.) ремонт грандиозный затеяли, все стены переломали в квартире. И занималась этим в основном Машка, потому что Ваня работал. Он вообще сутками работает - надо деньги зарабатывать, долги за ремонт отдавать. А Маша большой молодец! Во время беременности пошла на курсы, стала дизайнером интерьеров. Мол, раз у меня долго не будет ни съемок, ни театра, надо выучиться чему-то полезному. Не сомневаюсь, что у нее и с дизайном все получится. Но сейчас ей, конечно, не до этого. Теперь у нас есть Иванна. Мне, кстати, почему-то казалось, что внучка будет Близнецом, как и я. Знак тяжелый, в первую очередь для самого человека, потому что все время эти внутренние метания! Но наша девочка, возможно, поймав эти мои мысли, решила появиться на свет под другим знаком. (Смеется.)
- Говорите, у вас сейчас много работы. Так понимаю, это съемки восьмого сезона сериала «Я знаю твои секреты». Вы в этом детективе кто - злодейка?
- Нет-нет. Я - мама главной героини, которую играет Агата Муцениеце. По сюжету моя дочь - верификатор, то есть обладает способностью, взглянув на человека, определить, врет он или говорит правду, «считать» его эмоциональное состояние, и вот благодаря этому своему дару она попадает в детективную историю и помогает следствию. Моя героиня вначале тоже была как-то вкраплена в детективную линию, но в следующих сериях этого, увы, уже не было. Сейчас она просто мама, жена и бабушка. А мне, как и моей героине, тоже, конечно, хотелось бы поучаствовать в расследованиях. Вот даю такую рекомендацию сценаристам. (Смеется.) Но снимаюсь конкретно сейчас я не в этом сериале - в другом.
- В каком?..
- Он называется «Дурдом». Надеюсь, получится очень смешная комедия! И компания хорошая собралась - Рома Курцын, Леша Маклаков, Аня Котова, Лена Симонова, Анфиса Черных… Дети очень милые снимаются. А незадолго до съемок я вернулась из гастрольной поездки по городам Сибири с антрепризным спектаклем. День рождения отметила в Иркутске.
- Знаю, вы любите отмечать свои дни рождения с большим количеством приглашенных и самым необычным образом: то на корабле, то в старинном особняке. Как было в этот раз?
- Так «необычно» я отмечала юбилеи. Другие даты праздную скромнее. В этот раз просто был банкет в ресторане, всю нашу гастрольную команду позвала. Тоже получился замечательный день рождения.
- Вам подарили очередную авторскую куклу? Читала, что их в вашей коллекции больше двухсот!
- Куклы подарили и наш коллектив, и поклонники (передали после спектакля). А моя подруга, замечательная актриса Таня Яковенко, увидела на улице художника, который продавал свои работы, одну из картинок, на которой были изображены три ребенка - буряты (а это было в Улан-Удэ), она купила и подарила мне. Теперь думаю, куда ее повесить. В квартире моей столько всего! (Смеется.) Что поделать - люблю жить среди красоты. Ну так, как я ее понимаю.
- Наверняка и на даче красота?
- О! Все, кто видит мой участок, говорят: «Боже! Что у вас тут только не растет!» И магнолия - фиолетовая и желтая, - и хоста, а между ними бегония, а еще трава, лес… У меня действительно очень красиво. И нет вот этой выстриженности. Мой участок - он, как мой характер! (Смеется.) Там много всего, и все на разный вкус. Хочешь - сирень, хочешь - пионы, хочешь - гортензии. И всем сама занимаюсь, а где не могу сама - контролирую. Вот сейчас надо дом красить. Срочно. Уже восемь лет некрашеный стоит. Ремонт начала делать, потому что меня залили…
- Трудно представить, как вы со всем этим справляетесь без помощника, без мужчины в доме.
- Мужчины мне не облегчали жизнь, а всегда усложняли… Да, могу признать, что несколько легкомысленно относилась к тому, что называют личной жизнью. Поэтому и нет мужчины в доме. Я слишком много занималась профессией. Можно сказать, это одна из моих ошибок. В том смысле, что я просто плыла по течению и не работала над тем, чтобы обрести семейное счастье, связать судьбу с тем человеком, который, возможно, и есть моя половинка. Романов, историй было много, но я никогда к этому не относилась с должной серьезностью. И никогда не видела в мужчине поддержку. Не встретился мне человек, про которого я бы поняла: вот на него могу положиться. В большинстве случаев прилипали слабые люди. Исключения случались, но очень редко. И мужей с полным основанием назвать исключениями я не могу. Но говорить о них сейчас плохо и на этом зарабатывать деньги, я считаю, просто аморально. Если я с ними жила какое-то время, значит, для чего-то это было нужно.
- Сейчас есть мужчина, с которым вам интересно проводить время вдвоем?
- Вдвоем нет. У меня много поклонников, с кем-то я с удовольствием общаюсь, даже дружу. Есть среди них такие, которые за мной давно ухаживают и периодически зовут замуж. Но, думаю, мне вступать в такие отношения уже не нужно. Зачем? Мне комфортно в моем нынешнем состоянии. Возможно, и живет где-то человек, ради которого я решилась бы поменять жизнь, но мне он пока не встретился.
- А человек, которому вы можете рассказывать о проблемах, о душевных переживаниях, - такая «жилетка», он существует?
- Даже в самые проблемные периоды моей жизни я никогда никому в жилетку не плакалась. Ну как-то это было не принято в нашей семье. Меня воспитывали довольно жестко. Я никогда не показывала своих эмоций на людях, могла лишь прийти домой и порыдать в подушку. А вот Машка моя другая, она очень эмоциональная. Если что - сразу рыдает. Я пытаюсь ее в этом плане перевоспитать, говорю: «Маша, никогда не показывай своих эмоций. Никому! Во-первых, такая несдержанность — это дурной тон, а во-вторых, никто не посочувствует, только будут обсуждать за спиной. К тому же у людей уже сложилось определенное о тебе представление, что ты всегда веселая, всегда в позитиве. Зачем его разрушать? Надо поддерживать правильный имидж!»
- Значит, характеры с дочкой у вас разные?
- Да, Маша совершенно другая. Она такая… слишком рациональная, что ли. (Смеется.) Но при этом совершенно удивительная девочка. Мой главный подарок, который я получила от жизни. Не во всем Машка со мной соглашается в силу того, что действительно другой характер, другое поколение. Но при этом она ко мне очень привязана. Если ссоримся - дочь все, не живет. Я тоже переживаю страшно, но она просто не спит, не ест и всегда делает первый шаг к примирению.
- Однако, как я поняла, ее выбор мужа вы одобрили, в этом вопросе разногласий не возникло?
- Полностью одобрила. Вот Машка как раз над этим вопросом работала, в отличие от меня в молодые годы. У нее тоже было много всяких ошибок до ее 25 лет, но она все прорабатывала, анализировала, делала выводы. К моменту встречи с Ваней дочь уже знала, чего точно ждет от отношений, какого мужчину хочет видеть рядом. И когда встретила Ваню, сказала: это он! Пара у них действительно очень гармоничная получилась. Они оба совершенно не материалисты и минималисты. В отличие от меня, большой любительницы красивых вещей. (Смеется.) Машка очень экономная, хозяйственная и самостоятельная - никогда ничего не попросит. В общем, какие-то они… правильные ребята. Правильные в отношении к жизни. И то, что не стали затягивать с ребенком, я считаю, тоже говорит об этом. Конечно, я желаю им, теперь уже троим, счастья и любви нескончаемой. Кстати, верю, что такая любовь, которая не проходит, все-таки существует…