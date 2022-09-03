Сталлоне рассказал, почему зол на создателей “Крестного отца”

Сильвестр Сталлоне, американский актер и кинорежиссер, рассказал, что до сих пор зол на создателей фильма “Крестный отец”. Об этом он сообщил в интервью изданию Empire.

Фото: Кадр из фильма "Рокки" Кадр из фильма "Рокки"

По словам актера, он хотел заполучить эпизодическую роль в фильме, но ему отказали. Сталлоне попросил, чтобы его сняли в сцене свадьбы на заднем плане вместе с другими актерами.

Однако создатели картины отказали актеру, сославшись на то, что он не подходит под необходимый типаж. Это разозлило Сталлоне, и он до сих пор рассержен на съемочную группу фильма.

“Я не подошел для того, чтобы сняться в сцене за чертовым свадебным тортом”, — сказал он в интервью.

Сильвестр Сталлоне был трижды номинирован на “Оскар”, а также стал лауреатом “Золотого глобуса”. После триумфа в “Рокки” он получил также “Золотую малину”.