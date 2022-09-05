Леа Сейду может вернуться к роли девушки Бонда

Актриса Леа Сейду, сыгравшая девушку британского агента Джеймса Бонда Мадлен Суонн в последних фильмах об агенте 007, на кинофестивале «Теллурайд» намекнула на свое возможное появление в новой, 26-й части киносаги. Об этом сообщает Deadline.

«Умер Джеймс, а не Мадлен. Итак, кто знает? Может быть, я вернусь», — сказала она.

Сейду сыграла роль спутницы Бонда в двух последних частях серии фильмов об агенте 007 — «007: Спектр» и «Не время умирать». В конце фильма главный герой умирает, а Мадлен с его ребенком остаются в живых.