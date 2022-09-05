Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+24° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
54 минуты назад

Актриса Леа Сейду может вернуться к роли девушки Бонда

Газета.Ruиещё 1

Актриса Леа Сейду, сыгравшая девушку британского агента Джеймса Бонда Мадлен Суонн в последних фильмах об агенте 007, на кинофестивале «Теллурайд» намекнула на свое возможное появление в новой, 26-й части киносаги. Об этом сообщает Deadline.

Леа Сейду может вернуться к роли девушки Бонда
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Умер Джеймс, а не Мадлен. Итак, кто знает? Может быть, я вернусь», — сказала она.

Сейду сыграла роль спутницы Бонда в двух последних частях серии фильмов об агенте 007 — «007: Спектр» и «Не время умирать». В конце фильма главный герой умирает, а Мадлен с его ребенком остаются в живых.

Актеры,Джеймс Бонд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители