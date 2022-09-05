Фрейзер рассказал о съемках в роли 272-килограммового

«В конце дня я чувствовал головокружение, когда с меня снимали все эти вещи. Это было все равно, что сойти с причала и сесть в лодку в Венеции. Ощущение "волнистости". Я стал понимать людей, живущих в такой форме. Нужно быть невероятно сильным человеком как морально, так и физически, чтобы находиться в таком теле», — высказался актер.