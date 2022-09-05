Актриса Сексте попала в "топ самых некрасивых артисток России"

По словам звезды, она довольно радостно отреагировала на произошедшее. «Я радостно побежала в театр и говорю: «Ребята, меня повысили! Раньше я была в топе одной Латвии, а теперь всей России!» В том же списке были невероятные артистки, рядом с которыми находиться большая честь для меня», — вспоминает она.