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1 час назад

Актриса Сексте попала в "топ самых некрасивых артисток России"

Газета.Ru

Актриса Яна Сексте, бывшая супруга Максима Матвеева рассказала, что однажды нашла «топ самых некрасивых артисток России», в котором обнаружила свое имя. Ее слова цитирует «7Дней».

Актриса Сексте попала в "топ самых некрасивых артисток России"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам звезды, она довольно радостно отреагировала на произошедшее. «Я радостно побежала в театр и говорю: «Ребята, меня повысили! Раньше я была в топе одной Латвии, а теперь всей России!» В том же списке были невероятные артистки, рядом с которыми находиться большая честь для меня», — вспоминает она.

Сейчас Сексте снимается в сериале «Триггер» вместе с экс-мужем. После развода бывшие возлюбленные сохранили дружеские отношения.

Актеры,Максим Матвеев,
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