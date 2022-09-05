Юрий Никулин не раз отказывался от ролей в картинах Гайдая

Актер Юрий Никулин несколько раз отказывался от участия вфильмах Леонида Гайдая, несмотря на то, что был любимчиком знаменитого режиссера. У актера были свои основания для отказа от съемок в картинах.

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Например, в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» роль Ивана Грозного должен был исполнять Никулин, но после изучения сценария артист засомневался, что картину разрешат для проката. Никулин считал, что она будет пылиться на полке, но после пилотного просмотра пожалел о своем решении, пишет портал BLITZ+