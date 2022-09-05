Фрейзер расплакался после премьеры фильма "Кит" в Венеции

Актер Брендан Фрейзер расплакался во время бурных оваций на Венецианском кинофестивале после премьеры драмы Даррена Аронофски "Кит". Об этом сообщает издание Variety.

Картине, в которой Фрейзер сыграл роль 300-килограммового мужчины, аплодировали в течение шести минут. Фрейзер не сдерживал эмоций и обнимал режиссера. Герой Фрейзера пытается найти общий язык со своей 17-летней дочерью в исполнении молодой актрисы Сэди Синк ("Очень странные дела").

Во время съемок Фрейзеру приходилось носить специальный костюм с варьирующимся весом, процесс грима перед съемками занимал до шести часов. По словам Фрейзера, после ношения тяжелого костюма он обнаружил у себя мышцы, о которых и не подозревал. "Кит" выйдет в прокат 9 декабря 2022 года.