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2 часа назад

Брендан Фрейзер расплакался после премьеры фильма "Кит" в Венеции

Газета.Ru

Актер Брендан Фрейзер расплакался во время бурных оваций на Венецианском кинофестивале после премьеры драмы Даррена Аронофски "Кит". Об этом сообщает издание Variety.

Фрейзер расплакался после премьеры фильма "Кит" в Венеции
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Картине, в которой Фрейзер сыграл роль 300-килограммового мужчины, аплодировали в течение шести минут. Фрейзер не сдерживал эмоций и обнимал режиссера. Герой Фрейзера пытается найти общий язык со своей 17-летней дочерью в исполнении молодой актрисы Сэди Синк ("Очень странные дела").

Во время съемок Фрейзеру приходилось носить специальный костюм с варьирующимся весом, процесс грима перед съемками занимал до шести часов. По словам Фрейзера, после ношения тяжелого костюма он обнаружил у себя мышцы, о которых и не подозревал. "Кит" выйдет в прокат 9 декабря 2022 года.

Актеры,Брендан Фрейзер,
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