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3 часа назад

Звезда "Форсажа"  вышла замуж на машине со съемок фильма

Газета.Ruиещё 1

42-летняя актриса Джордана Брюстер вышла замуж за 45-летнего владельца инвестиционной компании Мейсона Морфита. Снимками с торжества она поделилась в социальных сетях.

Звезда "Форсажа" вышла замуж на машине со съемок фильма
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Свадьба состоялась в минувшие выходные в Санта-Барбаре, Калифорнии, в особняке на берегу океана. На торжество актриса приехала на машине со съемок фильма «Форсаж» 2001 года. Гостями свадьбы стали актеры культового фильма: Вин Дизель, Лудакрис и дочь Пола Уокера Медоу. В фильме актриса Джордана Брюстер сыграла сестру заглавного персонажа Вина Дизеля и любовь всей жизни покойного Пола Уокера.

Невеста выбрала классическое платье-бюстье с кружевным корсетом и фатой. Ей сделали легкий нюдовый макияж и прическу из 00-х — низкий пучок с двумя прядями у лица.

Джордана Брюстер и Мейсон Морфит познакомились всего год назад. Их первая встреча прошла сразу после развода актрисы. Пара начала жить вместе после первого свидания.

Актеры,Форсаж,Лудакрис,Пол Уокер,
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