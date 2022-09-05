Боузман посмертно получил "Эмми" за роль в "Что, если...?"

Покойный актер Чедвик Боузман был удостоен премии "Эмми" за роль в мультсериале "Что, если ...?". Об этом сообщает Deadline.
Артист посмертно награжден в номинации на "Выдающийся голос персонажа за кадром". В анимации он озвучил Т'Чаллу. Награду принимала супруга Боузмана.
"Для Чеда это большая честь, и я польщена от его имени",
- высказалась она.
"Что, если...?" - мультсериал, который был запущен на Disney+ в августе 2021 года. Это продолжение серии комиксов Marvel Comics и первый анимационный сериал студии. В MCU Боузман впервые исполнил роль Черной Пантеры в картине "Капитан Америка: Гражданская война". После этого актер появился в роли короля Ваканды в фильме "Черная Пантера" и других проектах киностудии.