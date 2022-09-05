Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+23° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
17 минут назад

Актер Чедвик Боузман посмертно получил "Эмми" за роль в анимации "Что, если...?"

Газета.Ru

Покойный актер Чедвик Боузман был удостоен премии "Эмми" за роль в мультсериале "Что, если ...?". Об этом сообщает Deadline.

Боузман посмертно получил "Эмми" за роль в "Что, если...?"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Артист посмертно награжден в номинации на "Выдающийся голос персонажа за кадром". В анимации он озвучил Т'Чаллу. Награду принимала супруга Боузмана.

"Для Чеда это большая честь, и я польщена от его имени",

- высказалась она.

"Что, если...?" - мультсериал, который был запущен на Disney+ в августе 2021 года. Это продолжение серии комиксов Marvel Comics и первый анимационный сериал студии. В MCU Боузман впервые исполнил роль Черной Пантеры в картине "Капитан Америка: Гражданская война". После этого актер появился в роли короля Ваканды в фильме "Черная Пантера" и других проектах киностудии.

Актеры,Чёрная Пантера,Чедвик Боузман,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители