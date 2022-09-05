Актриса Элизабет Олсен может появиться во втором сезоне «Дома Дракона». Ранее артистка безуспешно пыталась попасть на главную роль в «Игру престолов».

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Исполнительница Ванды Максимофф/Алой Ведьмы в сиквеле "Доктора Стрэнджа" актриса Элизабет Олсен может быть включена в актерский состав второй части «Дома дракона».

Продюсеры проекта эту информацию пока не подтвердили, однако западные таблоиды сообщают, что актриса уже прошла предварительный кастинг. На какого персонажа ее примеряют, пока не известно.