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53 минуты назад

"Профессия актерская – жестокая вещь": Яковлева о работе во время трагедии

Мира Маркина

Актриса Алена Яковлева в эксклюзивном интервью "Рамблеру"рассказала о непростой доли актеров.

Артистка вспомнила, как полтора года назад во время пандемии ушла из жизни ее мать. Она узнала о трагедии во время репетиции. Коллеги предложили прерваться, но Яковлева ответила отказом:

"Профессия актерская – она, к сожалению, жестокая вещь. [...]. Я сидела и повторяла текст, мне звонят и говорят, что у меня мама скончалась. Она лежала уже три недели в паллиативном центре. [...]. И мне сказали (в театре – прим. ред.) “ну, мы конечно отменяем репетицию”. Я сказала: “Конечно, мы не отменяем репетицию, потому что у нас нет времени”. И я просто вырвалась на следующий день на два часа, поехала оформлять документы, вернулась на репетицию. Через день были похороны".

Актриса призналась, что похожая ситуация произошла, когда у нее умер отчим.

По словам Яковлевой, в ее профессии никого не интересует личная жизнь и семейные обстоятельства актеров:

"Ты все должен оставлять за порогами театра. Так же, как и на съемках. Ты обязан работать. А почему должны люди быть зависимыми от твоей жизни и от твоих проблем?".

Звезда также добавила, что приучена к такому отношению с самого детства.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что умер актер сериала "Закон и порядок".

Актеры,Видео,Алена Яковлева,
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