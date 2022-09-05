"Профессия актерская – она, к сожалению, жестокая вещь. [...]. Я сидела и повторяла текст, мне звонят и говорят, что у меня мама скончалась. Она лежала уже три недели в паллиативном центре. [...]. И мне сказали (в театре – прим. ред.) “ну, мы конечно отменяем репетицию”. Я сказала: “Конечно, мы не отменяем репетицию, потому что у нас нет времени”. И я просто вырвалась на следующий день на два часа, поехала оформлять документы, вернулась на репетицию. Через день были похороны".