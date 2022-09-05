Актриса Алена Яковлева в эксклюзивном интервью "Рамблеру"рассказала о непростой доли актеров.
Артистка вспомнила, как полтора года назад во время пандемии ушла из жизни ее мать. Она узнала о трагедии во время репетиции. Коллеги предложили прерваться, но Яковлева ответила отказом:
"Профессия актерская – она, к сожалению, жестокая вещь. [...]. Я сидела и повторяла текст, мне звонят и говорят, что у меня мама скончалась. Она лежала уже три недели в паллиативном центре. [...]. И мне сказали (в театре – прим. ред.) “ну, мы конечно отменяем репетицию”. Я сказала: “Конечно, мы не отменяем репетицию, потому что у нас нет времени”. И я просто вырвалась на следующий день на два часа, поехала оформлять документы, вернулась на репетицию. Через день были похороны".
Актриса призналась, что похожая ситуация произошла, когда у нее умер отчим.
По словам Яковлевой, в ее профессии никого не интересует личная жизнь и семейные обстоятельства актеров:
"Ты все должен оставлять за порогами театра. Так же, как и на съемках. Ты обязан работать. А почему должны люди быть зависимыми от твоей жизни и от твоих проблем?".
Звезда также добавила, что приучена к такому отношению с самого детства.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что умер актер сериала "Закон и порядок".