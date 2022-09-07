Джонсон счастлив от поддержки, оказываемой Фрейзеру

Недавно на Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма «Кит», в которой главную роль сыграл Брендан Фрейзер. Потом в сети появились ролики, в которых актёра буквально завалили овациями, а он не сдержал эмоции и заплакал.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Коллегу поддержал Дуэйн «Скала» Джонсон. В социальных сетях он вспомнил, что в начале своей карьеры поддержку ему оказывал именно Фрейзер. Это было во время выхода фильма «Мумия возвращается».

Боже, я так счастлив видеть эти прекрасные овации Брендану. Он поддержал меня в фильме «Мумия возвращается» в моей первой роли, которая положила начало карьере. Болею за все твои успехи, брат, и поздравляю моего приятеля Даррена Аронофски.