7 фантастически красивых актрис, по которым все сходили с ума

Пока западный кинематограф вовсю восторгался формами и кокетством Мэрилин Монро, в СССР были совсем другие каноны красоты. Лучше всего их могут описать слова жюри Каннского кинофестиваля 1958 года: тогда первую красавицу Советского кино, актрису Татьяну Самойлову назвали «самой скромной и очаровательной». Собрали для вас пять красоток-актрис, которые в разное время будоражили умы мужской половины Союза.

Фото: Super.ru Super.ru

Татьяна Самойлова

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В 1958 году советский фильм «Летят журавли» получил самую престижную награду фестиваля — Золотую пальмовую ветвь. А исполнительница главной роли Татьяна Самойлова покорила не только сердца членов жюри, но и почетных гостей — в их числе был испанский художник Пабло Пикассо.

Любовь Полищук

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Любовь Полищук прославилась после небольшой роли в сериале «12 стульев» с Андреем Мироновым. Длинноногой актрисе прочили славу «русской Софи Лорен», однако вопреки этому она еще долгое время оставалась на вторых ролях. А все якобы потому, что 27-летнюю Любовь запретили утверждать на главные роли из-за слишком «несоветской» внешности. По другой версии, Полищук отказала в ухаживаниях кому-то влиятельному из киноиндустрии. Актрисы не стало в 2006 году после длительной борьбы с онкологией — ее последним проектом стал сериал «Моя прекрасная няня».

Лариса Гузеева

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Фильм Эльдара Рязанова «Жестокий романс» с Никитой Михалковым и Андреем Мягковым в одночасье сделал из 25-летней актрисы Ларисы Гузеевой одну из самых желанных женщин СССР. Это была ее первая большая роль — да и еще с такими мастодонтами кино! Михалков настойчиво советовал Гузеевой не сниматься нигде до тех пор, пока фильм не выйдет на экраны: «Не давай возможности узнать тебя другой, прежде чем тебя не узнают такой». Однако вопреки наставлениям Никиты Сергеевича Лариса все же приняла участие в паре проходных фильмов, а спустя два десятилетия и вовсе променяла актерскую профессию на работу телеведущей.

Анастасия Вертинская

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Анастасия Вертинская родилась в семье выдающегося поэта и музыканта Александра Вертинского. Всесоюзная слава пришла к ней в совсем юном возрасте: актрисе было всего 17 лет, когда на экраны вышли сразу два фильма с ее участием: «Алые паруса» и «Человек-амфибия». В 1965-м она покорила сердце главного it-boy СССР — Никиты Михалкова, с которым прожила в браке до 1970 года. Вторым супругом Вертинской стал человек не менее известный — певец Александр Градский: пара поженилась в 1976 году, но спустя два года рассталась.

Ирина Алферова

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Зритель узнал Ирину Алферову в конце 70-х благодаря сериалу «Хождение по мукам» и знаменитой экранизации «Три мушкетера» 1979 года — там актриса сыграла Констанцию Бонасье. Правда, советским мужчинам не на что было рассчитывать: с 1976 по 1993 год Алферова числилась в женах главного секс-символа отечественного кино — Александра Абдулова. Пара была своего рода «Бранджелиной» Советского Союза, правда, наследников так и не оставила: Абдулов воспитывал дочь Ирины от первого брака — Ксению Алферову.

Людмила Гурченко

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Грациозная Людмила Гурченко была одной из самых желанных актрис Союза как во время съемок в «Карнавальной ночи», так и спустя почти три десятилетия, когда на экраны вышел «Вокзал для двоих» с 47-летней звездой экрана. Вплоть до самой смерти обладательница самой тонкой талии СССР с легкостью влезала в наряд, в котором пела те самые «5 минут» в фильме 1956 года.

Наталья Кустинская

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