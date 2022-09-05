На роль Эдварда в «Сумерках» рассматривали другого актера

Британский актер Джейми Кэмпбелл Бауэр мог исполнить роль вампира Эдварда Каллена в серии фэнтезийных фильмов «Сумерки». Об этом он рассказал в подкасте Happy Sad Confused.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Бауэр был одним из претендентов на роль вместе с актером Робертом Паттинсоном. Однако он не смог прийти на прослушивание, поскольку еще не освободился от съемок «Суини Тодда». В итоге главная роль досталась Паттинсону. Спустя некоторое время авторы фильма снова связались с Бауэром и предложили ему сыграть злодея.

«Они [продюсеры] спросили: "Эй, не хочешь прийти и сыграть плохого парня?", и я ответил: "Да, с удовольствием!" Правда, на том прослушивании я был не очень хорош»,

— вспоминает Бауэр. Актер признался, что в тот день он забыл свои строки из-за неопытности — Джейми было всего 19 лет.

В результате Бауэра утвердили на роль Кайуса (Кая). Персонаж появляется в «Новолунии» и двух частях «Рассвета», где выступает в качестве антагониста, одного из лидеров Вольтури, самого могущественного клана вампиров.