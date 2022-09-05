Вера Глаголева предвидела свою смерть

В 2017 году скончалась талантливая актриса и кинорежиссер Вера Глаголева. Причиной смерти стала онкология. Знаменитость до последнего никому не говорила о смертельном заболевании. Она продолжала упорно работать — как в кадре, так и за кадром.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Когда её состояние ухудшилось, Вера Витальевна улетела на лечение в Германию, где потом и умерла.

Близкая приятельница звезды кинематографа Валерия Гущина с содроганием вспоминает их последний разговор по телефону. Она утверждает, что эта беседа состоялась за несколько дней до ухода Глаголевой. Она будто предчувствовала свою смерть, но не осмелилась произнести это вслух.

«И даже ее последний звонок. Вера позвонила за несколько дней до ухода. Она тихо-тихо мне сказала: «Ну вот… ну вот…» Не сказала: «Я ухожу» — а только свое «ну вот». Тональность была не трагическая, слышалась только слабость ей несвойственная. Тональность была настолько прощальной, что я, повесив трубку, долго плакала»,

— поделилась Гущина в интервью для журнала «Караван историй».