Джейсон Момоа сбрил волосы в знак протеста

Американский актер Джейсон Момоа , известный по фильму "Аквамен" , сбрил волосы, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения мирового океана пластиком. Об этом он рассказал поклонникам в социальных сетях.

"Защищайте нашу Землю и океаны. Нам нужно избавить нашу жизнь и наши моря от пластиковых бутылок, пакетов, упаковок, посуды и прочего",

Впрочем, не все поклонники актера оценили его новый имидж. "О нет!", "Пожалуйста, только не волосы, остановись", "Ты только что разбил мое сердце", "Не мог бы ты прислать мне свои косички?", "Отписка", — писали другие.