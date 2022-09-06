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1 час назад

Звезда "Аквамена" Джейсон Момоа сбрил волосы в знак протеста

Газета.Ruиещё 1

Американский актер Джейсон Момоа, известный по фильму "Аквамен", сбрил волосы, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения мирового океана пластиком. Об этом он рассказал поклонникам в социальных сетях.

Джейсон Момоа сбрил волосы в знак протеста
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам актера, он сделал это в знак протеста против загрязнения мирового океана пластиком.

"Защищайте нашу Землю и океаны. Нам нужно избавить нашу жизнь и наши моря от пластиковых бутылок, пакетов, упаковок, посуды и прочего",

— говорится в подписи к публикации актера в социальной сети.

Многие поддержали благую цель Джейсона Момоа в комментариях.

Впрочем, не все поклонники актера оценили его новый имидж. "О нет!", "Пожалуйста, только не волосы, остановись", "Ты только что разбил мое сердце", "Не мог бы ты прислать мне свои косички?", "Отписка", — писали другие.

Актеры,Аквамен,Джейсон Момоа,
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