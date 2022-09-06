У Адама Сэндлера проблемы со здоровьем: актер ходит с тростью

Давно мы ничего не слышали о звезде комедий 1990–2000-х Адаме Сэндлере. Он несколько лет не снимался в кассовых кино и пока что ведет спокойную размеренную жизнь в Лос-Анджелесе. Вчера папарацци впервые за долгое время заметили его на улице. Похоже, у актера проблемы со здоровьем.

Фото: super.ru super.ru

На свежих кадрах Адам идет с тростью и с трудом наступает на ногу. Многие подумали, что у Сэндлера какая-то травма, но никаких новостей или сообщений от самого актера на было.

Недавно, кстати, Адам завершил съемки в новом фильме «Загадочное убийство 2» — продолжении знаменитой комедии с Дженнифер Энистон. В предыдущей части ленты они играют супругов, которые случайно оказались на яхте миллиардера и вынуждены расследовать неожиданное убийство.