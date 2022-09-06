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2 часа назад

У Адама Сэндлера проблемы со здоровьем: актер ходит с тростью

Super.ru

Давно мы ничего не слышали о звезде комедий 1990–2000-х Адаме Сэндлере. Он несколько лет не снимался в кассовых кино и пока что ведет спокойную размеренную жизнь в Лос-Анджелесе. Вчера папарацци впервые за долгое время заметили его на улице. Похоже, у актера проблемы со здоровьем.

У Адама Сэндлера проблемы со здоровьем: актер ходит с тростью
Фото: super.rusuper.ru

На свежих кадрах Адам идет с тростью и с трудом наступает на ногу. Многие подумали, что у Сэндлера какая-то травма, но никаких новостей или сообщений от самого актера на было.

Недавно, кстати, Адам завершил съемки в новом фильме «Загадочное убийство 2» — продолжении знаменитой комедии с Дженнифер Энистон. В предыдущей части ленты они играют супругов, которые случайно оказались на яхте миллиардера и вынуждены расследовать неожиданное убийство.

Спустя три года Адам и Дженнифер захотели снять еще один фильм и даже выступили продюсерами картины. О сюжете пока известно немного. Только то, что часть съемок проходила в Париже, Гонолулу и Карибском море. Такие локации за пределами США голливудские актеры обожают. Ожидается, что «Загадочное убийство 2» выйдет на платформе Netflix в конце этого года.

Актеры,Дженнифер Энистон,Netflix,
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