Арас Булут Ийнемли сменил имидж для роли Ататюрка

Ийнемли, который сыграет Мустафу Кемаля Ататюрка в сериале «Ататюрк», сменил имидж. Артист покрасил волосы и усы, однако пока что предпочитает скрывать новую прическу кепкой.

Режиссером фильма, который будет снят в медиахолдингом "Ланистар", станет Мехмет Ада Озтекин. Ранее Арас Булут Йинемли уже работал с этим режиссёром в успешном фильме под названием «Чудо в 7 палате».

Напомним, что впервые об Арасе русские зрители узнали по его роли в сериале «Великолепный век», затем стали внимательно следить за его творчеством в следующих проектах. Актер успешно снимается не только в телевизионных сериалах, но и в художественных фильмах которые становятся рекордсменами кассовых сборов.