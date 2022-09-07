Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+21° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
1 час назад

Арас Булут Ийнемли сменил имидж для роли Ататюрка

RusTurkey.com

Ийнемли, который сыграет Мустафу Кемаля Ататюрка в сериале «Ататюрк», сменил имидж. Артист покрасил волосы и усы, однако пока что предпочитает скрывать новую прическу кепкой.

Арас Булут Ийнемли сменил имидж для роли Ататюрка
Фото: RusTurkey.comRusTurkey.com

Режиссером фильма, который будет снят в медиахолдингом "Ланистар", станет Мехмет Ада Озтекин. Ранее Арас Булут Йинемли уже работал с этим режиссёром в успешном фильме под названием «Чудо в 7 палате».

Напомним, что впервые об Арасе русские зрители узнали по его роли в сериале «Великолепный век», затем стали внимательно следить за его творчеством в следующих проектах. Актер успешно снимается не только в телевизионных сериалах, но и в художественных фильмах которые становятся рекордсменами кассовых сборов.

Актеры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители