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42 минуты назад

Названы самые желанные мужчины Голливуда

РИА "ФедералПресс"

В Голливуде много актеров-красавчиков, по которым сходят с ума миллионы девушек и женщин. Однако самым желанным бруталом стал Джордж Клуни, считает пластический хирург Виктория Блинова.

Названы самые желанные мужчины Голливуда
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Джордж Клуни – общепризнанный секс-символ и самый желанный брутал Голливуда»,

– отметила Блинова.

При этом, добавила она, он прибегает не только к помощи кремов, но и делает косметологические процедуры. В одном из интервью он рассказал, что подтягивал веки, отметила хирург.

Вторую строчку в личном рейтинге Виктория Блинова отдала новому Бэтмену – Роберту Паттинсону. Эксперт назвала его странным, загадочным и манящим. Актера также признавали самым красивым мужчиной планеты, напомнила хирург.

Третье место она присудила Пирсу Броснану:

«Потрясающий мужчина, и все тут».

На четвертой и пятой строчке Виктория Блинова разместила Киану Ривза и Брэда Питта, пишет News.ru.

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