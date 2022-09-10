«Я бы съел твое сердце»: в чем обвиняют Арми Хаммера

На платформе Discovery+ вышла первая из трех частей документального фильма "Дом Хаммеров", в котором раскрываются подробности, связанные с обвинением актера в сексуальном насилии по отношению к женщинам, и рассказывается о проблемах в его семье. В том числе были обнародованы сообщения с угрозами, которые отправлял Арми Хаммер своим предполагаемым жертвам.

Видео дня

Волна обвинений в адрес знаменитости началась еще в 2021 году. Одна из женщин анонимно опубликовала сообщения, в которых Хаммер якобы называл себя 100-процентным каннибалом и писал, что хочет ее съесть. Обвинения были непроверенными, сам актер отрицал их, заявляя, что все его связи были по обоюдному согласию. Однако количество женщин, утверждавших, что к ним было применено жестокое обращение и даже насилие со стороны актера, росло, что привлекло внимание полиции Лос-Анджелеса.

Кадр из фильма "Социальная сеть"

По словам одной из героинь фильма, Арми Хаммер называл ее своей рабыней:

"Я решаю, когда ты ешь, когда ты спишь. Ты принадлежишь мне! Ты меня слышишь? Теперь я владею тобой. И так будет всегда", — якобы писал актер.

Художница Джулия Моррисон заявила, что актер в социальных сетях называл ее своим маленьким питомцем и рабыней, которую будут "превозносить, кормить" и насиловать.

В одной из переписок Хаммер якобы признался, что ел еще теплое сердце животного и что хочет съесть сердце своей жертвы:

"Я как то вырезал сердце из животного и съел его, пока оно было еще теплым. Полностью сырое. Я бы съел твое сердце, если бы после этого не остался без тебя".

Кадр из фильма "Назови меня своим именем"

О каннибализме рассказывают и другие женщины. Так, одной из девушек предположительно Арми Хаммер написал, что хотел бы снять с нее кожу и потом съесть:

"Я хочу укусить тебя и оставить след, а затем превратить этот знак в татуировку. Заклеймить, пометить тебя, сделать татуировку, побрить тебе голову и оставить волосы себе, отрезать кусок твоей кожи и заставить приготовить его для меня";

"Я хочу все увидеть… Я хочу увидеть твой мозг, твою кровь, твои органы, каждую часть тебя… Я бы точно укусил… 100%…"

Как утверждается в фильме, Арми Хаммер выслеживал своих жертв и вламывался к ним домой. С таким обвинением выступила Кортни Вучекович, которая якобы познакомилась с актером в баре в 2019 году. По словам девушки, у них образовалась сильная связь, но актер проявлял жестокость по отношению к ней, связал ее запястья, шею веревками, после чего на ее теле оставались синяки.

Предполагается, что одной из жертв Хаммер написал, что ему понравилось насиловать ее на полу, угрожая ножом:

"Ты была самой экстремальной версией того, что у меня когда-либо было. Насиловать тебя на полу с ножом против тебя. Все остальное казалось скучным";

"Ты плачешь и кричишь, я стою над тобой. Я чувствовал себя богом".

Тетя актера, Кейси Хаммер, выступила консультантом в документальном фильме. Она утверждает, что все мужчины в ее семье - "настоящие монстры", и каждый совершал "темные преступления".

"Снаружи мы были идеальной семьей, но под всем этим скрывался темный мир обмана, предательства и коррупции. И именно поэтому я выступаю сейчас. Пора остановить цикл";

"Каждое поколение в моей семье было замешано в темных преступлениях. И становится только хуже и хуже. Под поверхностью так много всего, что теперь, наконец, выходит на свет".

Арми Хаммер родился в богатой американской семье. Его отец — крупный предприниматель Майкл Хаммер, а прадед — известный миллионер Арманд Хаммер.